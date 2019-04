Juanfran: «Esta es mi casa y lo será el año que viene esté o no esté» «Está todo pospuesto por mí hasta final de temporada», reconoce el lateral sobre la propuesta del club para renovar por una campaña RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 13 abril 2019, 22:52

Se hizo de rogar pero casi una hora después de que Simeone le calificase de «un jugador extraordinario y una persona que mejora al deportista», que «da todo lo que tiene hasta el último suspiro» apareció Juanfran Torres en la sala de prensa junto a sus hijos para confirmar que tiene una propuesta de renovación pero que aún no ha tomado una decisión para seguir «en mi casa siga o no» ya que está «todo pospuesto» por él «hasta el final de la temporada».

De hecho, tuvo que aclarar que sus palabras «no son una despedida» pero que piensa antes en el equipo, del que espera pueda motivarse y lograr el subcampeonato. «Soy sincero. Tengo una oferta de renovación para seguir un año más con el Atlético de Madrid, pero todo está pospuesto por mi parte hasta que termine la temporada para tomar una decisión. Lo que importa es el equipo. Es mi casa. Es una decisión personal mía y al final de temporada la tomaré. Esta es mi casa y lo será el año que viene esté o no esté», explicó.

Juanfran confirmó la propuesta de prolongación de contrato en un partido que actuó primero de lateral derecho y después de izquierdo tras irse Filipe Luis sustituido por Arias en una defensa que parece cambiará mucho con las salidas de Lucas y las más que previsibles de Godín y Filipe. «Es una decisión personal, que tomas con la familia. Son muchos años. Veremos lo que es mejor para mí, para el club y para mi familia. Pase lo que pase, esta es mi casa. Le gente sabe de mi compromiso, de todo lo que he hecho estos años. Me he dejado la vida en cada partido y me la voy a dejar siempre. Hay que tener tranquilidad y pensar en el equipo. Siempre pienso en el equipo antes que en mí», continuó Juanfran.

«Si no podemos ser primeros lucharemos por ser segundos» Otro de los protagonistas del partido fue Antoine Griezmann, que en declaraciones a pie de céspesd destacó la intención del grupo de «acabar bien la liga y jugar por nuestro orgullo y el de la afición. Si no podemos ser primeros lucharemos por ser segundos.Es mucho sobretodo en la Liga donde está el Madrid y el Barça». El francés habló de su gol, que tuvo una dedicatoria especial. «Antonio Adán me dijo de pegar al lado del portero hace unos partidos y no lo hice. Hoy si lo hice y ese gol va para él», reconoció antes de negar que él y Oblak sean los más importantes del equipo. «Qué haríamos nosotros sin nuestros compañeros, sin el míster y sin la dirección técnica. Estamos disfrutando y ojalá podamos ir a más», deseó .

El alicantino se mostró compresivo en el hecho de que la dirección deportiva del club ofrezca renovaciones año a año para los futbolistas que superan los 30 años. «Hay que respetar las decisiones que toma la gente de la dirección deportiva, el entrenador... Es la realidad. A día de hoy se vive del presente. En el fútbol vale poco el pasado, pero más allá de eso pienso que la gente me tiene un cariño especial. Con lo que me quedo de todos estos años es el cariño de la gente y el compromiso que he intentado demostrar siempre. Sólo tengo que hablar bien del club»,recordó antes de insistir que, siga o no, nada va a cambiar en su sentimiento hacia el club rojiblanco. «El Atlético de Madrid me demuestra mucho dándome esa opción de poder seguir en el club de mi vida. En esta vida no sólo tomas decisiones por ti, sino por tu familia, por cómo te sientes en el momento. Está claro que es una decisión a priori fácil, pero no lo es. Quiero seguir dando al Atlético de Madrid lo mejor de mí hasta el último momento y espero que siga siendo así y veremos si sigue siendo así hasta el final», afirmó.

01:59 Vídeo. Resumen y goles del Atlético de Madrid 2-0 Celta

Eso sí, debió aclarar, ante la insistencia de la prensa, que «no es una despedida. No lo es porque quedan muchos partidos por delante. Lo primero es el equipo. La oferta del Atlético de Madrid es para seguir con las mismas condiciones que tengo hoy y es una muy buena oferta. No quiero hablar más de mí, sino del gran partido que ha hecho el equipo», dijo con una sonrisa destacando la actuación de sus compañeros Montero y Toni Moya en el centro de la zaga.