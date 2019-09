Primera Tebas apunta a que Ballesteros era el encargado de repartir el dinero del amaño Javier Tebas a su llegada a los juzgados / Damián Torres Fernando Roig llamó al dirigente de la Liga porque Javi Venta le dijo que el Zaragoza compraba partidos A. RALLO Valencia Jueves, 12 septiembre 2019, 11:42

Javier Tebas, presidente de la Liga, era el testigo más esperado en el juicio del amaño de fútbol. De él parte la denuncia de este caso tras recibir diferentes informaciones. Ha explicado que el presidente del Levante, Quico Catalán, a quien le comunicó estas sospechas habló con los jugadores de su club y le negaron que fuera verdad lo del amaño. El dirigente, que también es abogado, se reunió con un jugador en Madrid. Esta es la cita que las defensas quieren utilizar para pedir la nulidad de la causa al alegar que Tebas vulneró su secreto profesional. «Sería cerca de diciembre de ese año. Acudía a un despacho a otros temas y me lo encontré y surgió este asunto». El deportista le trasladó: «Estoy cansado de esto y tengo mucha presión». El jugador tenía miedo de no volver a jugar a fútbol, ser señalado como el «chivato». El presidente de la Liga ha asegurado que el contacto le trasladó: «Denuncia tú, que no salga mi nombre». También escondió algún otro dato para evitar que se le identificara, según ha añadido el testigo.

«Me explicó que el partido estaba arreglado y cómo se iba a sacar el dinero con las transferencias. Me indicó que habían percibido sobre los 100.000 euros y luego se sacaban de las cuentas. Luego se contactaba con el Levante para entregar el dinero y Ballesteros era el que hacía el reparto», ha recordado Tebas de la confesión inicial de este futbolista, hoy todavía sin identificar.

El dirigente ha recordado ante el juez una conversación con Fernando Roig a finales de la temporada siguiente sobre la delicada situación del Villarreal, al borde del descenso. «Me dijo que cuidado con el Zaragoza, que estos compran los partidos. Se lo había dicho Javi Venta, que jugó en el club del Levante la temporada anterior». Roig estaba preocupado porque les podía pasar a ellos lo mismo. Se trataba de advertir a la Liga de lo que podía suceder.