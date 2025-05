Iñigo Martínez desata la locura al ondear una estelada en la celebración del Barça

A. Cimadevilla Sábado, 17 de mayo 2025, 11:32 Comenta Compartir

Iñigo Martínez fue uno de los grandes protagonistas del desfile del Barça para celebrar ante los miles de hinchas azulgranas el doblete de la Liga y la Copa. Y no solo por alzar ambos títulos por primera vez en su carrera deportiva. El central vasco, que volvió a lucir la ikurriña durante el festejo, desató la locura de los hinchas culés al ondear una estelada durante el pascalles que atravesaba el corazón de la Ciudad Condal.

Al parecer, un grupo de aficionados lanzó la bandera independentista al jugador cuando el autobus curzaba la calle Pelai. Este la cogió y la ondéo, lo que provocó la euforia de los aficionados. Poco después, la bandera fue retirada. El ondeo ha provocado numerosas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios alababan el gesto del central, otros han mostrado su indignación.

La celebración fue todo un éxito. Decenas de miles de culés abarrotaron el centro de Barcelona para honrar a los campeones de Liga y de Copa. Los miles de hinchas azulgranas se rindieron a sus ídolos en los más de siete kilómetros del recorrido. Si en 2023 acudieron 75.000 personas a la celebración del título de Liga del Barça, la afluencia ha sido superior.

Además de la anécdota de Iñigo Martínez, hubieron otras muchas. Szczesny, portero accidental que ha acabado siendo clave en el equipo, iba tranquilamente fumando en el autobús. Vapeando con la bandera polaca en su cuello. Con la misma calma que debió de sentir cuando los emisarios del Barça viajaron a Marbella a ficharle cuando ya estaba jubilado del fútbol. También se fumó un puro. Se lo ofreció a Marc Bernal, pero se lo rechazó. La gente le ha cogido cariño y le cantó: «¡Szczesny, fumador!».

Si el portero iba fumando, el delantero Ansu Fati iba comiendo palomitas. Disfrutaba sentado. Igual que Lamine Yamal, con la piruleta en la boca y la gorra para atrás. Esta vez no llevaba las gafas de colores de la final de Copa. Raphinha, mientras, no se quitó el brazalete de capitán del partido de la noche del jueves, Eric García cambió la gorra por un gorro de policía y Pedri se puso a jugar con un balón de playa, el que le enseñan algunas aficiones a Vinicius. Por supuesto, no faltaron los recuerdos al eterno rival: «¡Bote, bote, bote, madridista el que no bote!»