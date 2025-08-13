El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Simeone, durante un partido de pretemporada EFE
Liga 2025-26

La ilusión del nuevo Atlético frente a la realidad del duopolio

Simeone afronta su decimoquinta temporada con una plantilla reforzada y la exigencia de pelear por todos los títulos contra el Barça y el Real Madrid

David Hernández

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:35

Simeone afronta el reto de ganar algún título esta temporada después del esfuerzo realizado en la dirección deportiva, ya que el Atlético es uno de ... los clubes con más ajetreo a lo largo del verano. Casi 20 movimientos entre altas y bajas dejan una plantilla renovada y con un toque más rejuvenecido, que buena falta le hacía a Simeone. Las aspiraciones de alzar el título de Liga estarán determinadas por el desempeño de los dos transatlánticos Barça y Madrid y también el aguante del Atlético, que el año pasado fue campeón de invierno, pero en marzo se desinfló hasta terminar a doce puntos del liderato. A priori, la profunda renovación acometida le da más posibilidades de codearse con los mejores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  3. 3 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  4. 4 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  5. 5 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  6. 6

    ¿Por qué llegan a las playas de Noja toneladas y toneladas de algas invasoras?
  7. 7

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación
  8. 8

    Aburto pide evitar los delitos de odio en fiestas: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  9. 9

    Bizkaia lidera la caída de contratos hosteleros en España: se consume menos y no hay trabajadores
  10. 10 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La ilusión del nuevo Atlético frente a la realidad del duopolio

La ilusión del nuevo Atlético frente a la realidad del duopolio