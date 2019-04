Jornada 30 Duelo vital por la salvación entre Huesca y Celta Francisco Rodríguez, entrenador del Hueca. / ABC El colista y el antepenúltimo clasificado disputan en El Alcoraz un choque directo por la permanencia EFE Huesca Miércoles, 3 abril 2019, 08:11

Huesca, colista, encara como una auténtica final la visita del Celta, antepenúltimo, todo un duelo en busca de oxígeno y esperanzas de permanencia en LaLiga Santander.

El conjunto aragonés no puede dejar escapar ningún punto de El Alcoraz si quiere seguir teniendo opciones de luchar por mantener el sueño de seguir en Primera División, mientras que el vigués se presenta revitalizado tras su remontada ante el Villarreal.

A siete puntos de la salvación, el Huesca se juega mucho en los dos próximos partidos, ante el Celta primero y luego y ante un Levante que no se puede descuidar. Por todo ello, no le vale otro resultado que no sea sumar los tres puntos si no quiere quedar totalmente descolgado en el fondo de la clasificación y sin opciones de luchar por la salvar la categoría.

Una victoria tendría, además del factor moral porque será una jornada de las que se suele decir que los puntos valen doble, el más importante que sería colocarse a tres puntos del conjunto gallego y comprimir más la zona de descenso.

Francisco Rodríguez, entrenador del Huesca, tendrá a casi toda la plantilla a su disposición, ya que recupera a David Ferreiro tras cumplir un partido de suspensión y podrá elegir al mejor once para hacer frente al Celta.

El conjunto altoaragonés alineará a un equipo más ofensivo que ante el Real Madrid al tener que llevar más la iniciativa y, sobre todo, en el que deberá ser más ofensivo con el único objetivo de ganar el partido.

La duda estará en si Francisco podrá contar con Jorge Miramón o Carlos Akapo, los dos laterales derechos que tiene entre algodones, algo que no se desvelará hasta el entrenamiento vespertino que realizará el equipo este martes. En caso de que no pudiera contar con ninguno todo apunta a que será el centrocampista Yangel Herrera el que ocupe dicha posición.

La vuelta de Iago Aspas, decisivo con un doblete ante el conjunto castellonense, reactivó al Celta, hundido hasta el resurgir del internacional español, que dejó una imagen para la historia tras romper a llorar en el banquillo después de ser sustituido en los últimos minutos, un momento que simbolizó su amor por el club al que hace diez años rescató del descenso a Segunda División B.

Los celestes afrontan esta semana también dos partidos clave, el primero ante un Huesca que aún está más necesitado. El objetivo es no perder. Sumar siete de nueve es un buen botín, aunque la ambición en el vestuario es máxima desde el regreso de Aspas.

Fran Escribá dará continuidad al equipo que superó la primera final del curso ante el Villarreal, aunque, por las características del rival, podría cambiar de dibujo táctico para reforzar el centro del campo con Fran Beltrán o Jozabed Sánchez. En ese caso, Boufal o Brais, ambos con cuatro tarjetas, caería del once.

Alineaciones probables:

Huesca: Santamaría; Miramón o Yangel Herrera, Etxeita, Pulido, Diéguez, Galán; Rivera, Moi Gómez, Juanpi o Ferreiro; «Cucho» Hernández y Enric Gallego.

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Costas, Hoedt, Olaza; Okay, Lobotka, Beltrán; Brais Méndez, Maxi Gómez y Aspas.

Arbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 20.30 h.