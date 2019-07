Presentación Griezmann: «Si hay que pedir perdón, será en el campo» Griezmann, junto a Bartomeu, durante la presentación del francés. / Lluis Gene (Afp) El delantero, que lucirá el dorsal '17', asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y muestra su felicidad por vestir la elástica azulgrana ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 14 julio 2019, 20:17

Feliz y convencido de haber tomado la decisión adecuada al cambiar el rojiblanco por el azulgrana, Antoine Griezmann compareció en rueda de prensa para explicar los motivos que le han llevado, este verano sí, a recalar en el Barça rubricando una de las operaciones estrella del verano que ha dejado resquemor en ambos bandos, en uno por el pasado y en otro por el presente. «Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón a alguno será en el campo, manifestó el francés tras confesar que no se arrepiente de sus acciones, incluyendo el controvertido documental que grabó con una empresa de Gerard Piqué para indicar entonces las razones por las que desdeñaba recalar en Can Barça para permanecer a las órdenes del Cholo Simeone, y sostener que no ha jugado ni con el Atlético ni con el Barça.

«Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas. Acepto el reto y estoy preparado para lo que viene», había proclamado poco antes Griezmann tras darle las gracias a la Real Sociedad por darle su primer contrato como profesional y acordarse también del presidente del Atlético, Enrique Cerezo, de su anterior técnico, Diego Pablo Simeone, y de sus compañeros como rojiblanco por los años vividos en el Vicente Calderón y el Wanda Metropolitano.

La tarde fue intensa para Griezmann, con la asignación de dorsal como uno de sus momentos estrella. La expectación por conocer el número que portaría el galo era máxima al estar llamado a vender muchas camisetas dada su condición de fichaje estrella del verano en Can Barça. Con el '7' aún en posesión de Philippe Coutinho, será el '17' el que defienda el nuevo delantero del Barça, que lo recoge del colombiano Jeison Murillo, su detentador la pasada campaña como anteriormente lo fueron los españoles Paco Alcácer, Munir o Mendieta, el nigeriano Amunike o los holandeses Bogarde y Van Bommel. Se convertirá en el decimocuarto futbolista que lo luzca en el Barça desde que en la temporada 1995-96 se instalasen los dorsales fijos y el tercer francés en hacerlo, tras Emmanuel Petit y Philippe Christanval.

Griezmann, que horas antes recibía la bienvenida de sus nuevos compañeros, junto a los que se sometió a las pruebas físicas y médicas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, firmaba pasadas las 18 horas el contrato que le vinculará al Barça las próximas cinco campañas y posaba para los medios gráficos dando sus primeros toques de balón como azulgrana antes de comparecer en rueda de prensa y explicar los motivos de un cambio de rumbo profesional que ha dinamitado las relaciones entre su nuevo pagador y el anterior, un Atlético de Madrid al que el fondo y las formas del fichaje han inflamado al punto de exigir los 200 millones que figuraban en su cláusula de rescisión en marzo, cuando presuntamente de cerró el acuerdo, y no los 120 millones estipulados a partir del 1 de julio y depositados el pasado viernes en la sede de LaLiga.