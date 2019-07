Mercado El Barça compra por fin a Griezmann Antoine Griezmann, en un partido con la selección francesa. / Reuters El abogado del futbolista francés depositó en la sede de LaLiga los 120 millones de su cláusula de rescisión JAVIER VARELA Madrid Viernes, 12 julio 2019, 15:24

Antoine Griezmann ya es jugador del Barcelona, después de que el club azulgrana comprase este viernes por fin la libertad del delantero francés para desvincularse del Atlético de Madrid. Griezmann, a través de su abogado, depositó en la sede de LaLiga los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión para fichar por el conjunto azulgrana. El futbolista galo se desvinculó del Atlético el último día que estaba legalmente obligado a presentarse a entrenar con los rojiblancos.

El Barcelona lo hizo oficial pasadas las 15:00 horas y confirmando que el jugador firmará contrato con el equipo azulgrana «para las próximas 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 800 millones de euros».

Griezmann y el Barça pusieron fin al culebrón al mediodía de este viernes, para que el ya exjugador rojiblanco pueda fichar por el vigente campeón de Liga y ser presentado, probablemente el domingo, en el Camp Nou. El galo firmará por cinco temporadas por el Barcelona, después de que el club que preside Josep Maria Bartomeu haya abonado al contado los 120 millones de su rescisión. El Atlético no aceptó negociar con el Barcelona un pago a plazos por parte de la entidad culé, por lo que hubo que esperar hasta este mismo viernes para que Griezmann dejase de ser jugador rojiblanco para convertirse en azulgrana.

Por el fichaje de Griezmann por el Barcelona el Atlético se embolsa 120 millones y la Real Sociedad el 20% de la operación, es decir, 24 millones

De nada sirvió la reunión entre Òscar Grau y Miguel Ángel Gil Marín previa a las declaraciones de Josep Maria Bartomeu la pasada semana que llevaron a la entidad rojiblanca, indignada con la petición de un pago a plazos por los problemas de liquidez del Barça, a lanzar un comunicado criticando el «comportamiento de Griezmann y el Barça» proponiendo un traspaso. Algo a lo que se negaban en el Wanda Metropolitano, pese a que Nelson Semedo interesa a Diego Simeone. Por el fichaje de Griezmann por el Barcelona el Atlético se embolsa 120 millones y la Real Sociedad el 20% de la operación, es decir, 24 millones.

Todo se retrasó hasta este viernes por la forma de pago que quería el Barcelona del importe de la cláusula de Griezmann. La idea del club azulgrana era que el jueves Griezmann ya hubiese estado en Barcelona después de haber pagado el importe de su libertad y hubiese sido presentado este mismo viernes, después de hacerse la tradicional fotografía en la tienda del Camp Nou, pero la obligación de pagar al contado retrasó los planes azulgrana.

Ahora ya sólo hay que esperar a que el Barcelona haga oficial el fichaje del francés, aunque ya se ha desvelado que no habrá presentación abierta en el Camp Nou, como pasó con Neto, ya que su plante del año pasado con el documental 'La Decisión' aún molesta entre una afición que tiene sensación de 'déjà vú en este culebrón de verano y ya gritó «¡Bartomeu dimisión!» en la puesta de largo de Frenkie de Jong. El cambio de césped del estadio es una buena coartada para no hacer un evento abierto para presentar al jugador francés. Se duda también de la idoneidad de entregarle el '7' estando Coutinho en la plantilla, como hizo el Atlético con Joao Félix. Parece una manera de rebajar el caché del brasileño, siga o no en la entidad.

El domingo será el reconocimiento médico en el Barça para los futbolistas que no han jugado Copa América y Copa de África. Entonces ya estarán todos los preparativos completados, con el contrato hasta 2024 firmado, antes de ponerse Griezmann ya de corto el lunes junto al resto de sus compañeros como uno más de la plantilla. El campeón del mundo no pisaría el Camp Nou hasta la disputa del Joan Gamper, ya en agosto. Tiempo suficiente para que explique 'su error' del verano de 2018 y la afición vaya variando su actitud hacia él.