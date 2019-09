Primera Gabi Fernández: «El Zaragoza me engañó, el presidente mintió» LP Directivos y exfutbolistas del Zaragoza declaran durante el tercer día del juicio por el presunto amaño del partido A. RALLO Valencia Jueves, 5 septiembre 2019, 15:54

Tercer día del juicio por el supuesto amaño del Levante-Zaragoza que se jugó en la última jornada de la temporada 2010-11. Hoy, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, ya han declarado el director deportivo del Zaragoza, Antonio Prieto, el entrenador del Zaragoza Javier Aguirre, el ex capitán del conjunto maño, Jorge López, el ex capitán Gabi Fernández y los futbolistas Maurizio Lanzaro, Paulo Da Silva, Ander Herrera, Braulio Nóbrega, Leo Ponzio y Diogo.

Diogo, exfutbolista «Saqué 35.000 euros antes del partido para pagar deudas y porque me iba a Uruguay»

Diogo ha negado que cobrara el dinero como prima especial por la categoría. El futbolista ha admitido que el Zaragoza le debía mucho dinero y aquello respondía a parte de la deuda que tenía el club con él. «Nos pagaban tarde y fue un año muy complicado». El futbolista sacó 35.000 euros en efectivo antes del partido porque se iba a ir su país y también debía dinero a un amigo suyo que es cocinero en un restaurante del que era socio. También pagó algunas deudas y celebró su cumpleaños. Y ayudó a personas en Uruguay, según ha indicado. Es uno de los pocos acusados que rechazan haber devuelto el dinero de las transferencias que efectuó el Zaragoza.

Gabi Fernández, futbolista y primer capitán en el momento de los hechos «El Zaragoza me engañó, el presidente mintió»

Gabi Fernández era el primer capitán de la plantilla del Zaragoza en el momento de los hechos. En el mes de noviembre se pactaron unas primas con el presidente porque el equipo iba muy mal en la clasificación. «Era un incentivo para que empezáramos a ganar», ha precisado. Todo se acordó de manera verbal. El Zaragoza, como al resto de futbolistas de aquella temporada, le debía dinero. Anticorrupción le ha exhibido el documento que supuestamente firmó el capitán como primas en efectivo para mantener la categoría. «Lo firmé el 1 de junio, el día de mi despedida. El Zaragoza me engañó». Con ese documento, se pretendía justificar el pago anterior de las primas semanales que se iban abonando por los resultados. «No se trata de una prima especial para la categoría. Eso que dijo el presidente es mentira». El interrogatorio ha avanzado a las ya famosas transferencias a los futbolistas, que luego deben devolver al club. Aquello no respondía a una prima ni reconocimiento. La explicación coincide con la que ofrecen sus compañeros para devolver el dinero al club en efectivo. «No le di más importancia. Pero la verdad es que ahora visto en su conjunto...Es raro».

La defensa del futbolista ha insistido en que la cantidad que figura en el documento es exactamente la misma que cobró Gabi por los puntos obtenidos. El capitán firmó ese papel para demostrar que el dinero abonado durante el año eran primas y no parte del salario, tal y como temían que iba a hacer el club.

Leo Ponzio, futbolista «El presidente me dijo que le tenía que hacer un favor»

El siguiente acusado ha sido Leo Ponzio. El argentino ha admitido que había unas primas por puntos obtenidos que se pagaban por el banco. Estas eran, en realidad, las únicas compensaciones económicas que reconocen haber recibido los jugadores del Zaragoza. El club le debía «muchísimo dinero». Ha negado, como el resto de sus compañeros, que les pagaran una prima por permanencia y que esta fuera en efectivo. El jugador militó durante seis años en el club maño. Respecto a las transferencias bancarias de 90.000 euros ha insistido en la misma idea que sus compañeros de vestuario. «Me llamó el presidente y me reuní con él y me dijo que me iban a ingresar un dinero y le tenía que hacer un favor. Que lo sacara del banco y lo devolviera para hacer frente a entradas y autocar». El dinero se lo entregó a una persona de confianza del presidente, pero ha dicho que no recuerda su nombre ni en qué departamento trabajaba.

Braulio Nóbrega, futbolista «En 16 años de profesional nunca cobré en efectivo»

Braulio Nóbrega fue otro de los jugadores del Zaragoza que estaba en la convocatoria de aquel partido bajo sospecha contra el Levante. «En 16 años de profesional nunca recibí nada en efectivo», ha declarado al juez. Su versión ha coincidido con la del resto de futbolistas. Devolvió el dinero al presidente del club porque le aseguró que había sido un error y que no iba a tener consecuencias económicas para él. De igual modo, ha reconocido como un error que no reclamara un documento para certificar que ese dinero había sido reintegrado al club. Ha subrayado que el partido fue intenso y muy disputado.

Ander Herrera, futbolista «He aprendido del error de devolver el dinero en efectivo»

Ander Herrera, actual jugador del PSG, estuvo la temporada de 2010-2011 en el Zaragoza antes de su salida hacia Bilbao. Aquel fue su último partido con el conjunto maño. El jugador ha admitido que cobraba una mensualidad, pero la parte importante de la ficha no se la abonaban. El deportista ha negado que se hubiera pactado una prima por la permanencia y que fuera en efectivo. «Jamás he recibido dinero en efectivo ni tampoco en el resto de clubes», ha insistido. El futbolista ha coincidido en que aquella transferencia bancaria de 90.000 euros fue un error, según le dijo el presidente de la entidad. «Le devolví el dinero al presidente», afirmó tajante. Herrera, visiblemente tenso, ha reconocido que debería haber devuelto el dinero por transferencia. «He aprendido de ese error». El jugador ha asegurado que devolvió el dinero a Agapito Iglesias en la ciudad deportiva del Zaragoza el mismo día que lo recogió en el banco. El padre de Herrera era un cargo del club maño, pero el futbolista sorprendentemente no le comentó nada acerca de estas incidencias.

Jorge López, ex capitán del conjunto maño «Le devolví el dinero en efectivo al presidente del Zaragoza»

«No es cierto que cobrara una prima en efectivo por la permanencia. Nunca lo he hecho», ha comenzado su testimonio el que fuera jugador y capitán del Zaragoza, Jorge López. Ahora es miembro de la secretaría técnica del Valencia. También ha explicado al juez que el presidente le llamó y le dijo que les habían hecho un ingreso en el banco, pero debía ir a retirar el dinero y entregarlo de nuevo en el club. «Nos explicó que había que pagar unas entradas para un desplazamiento y necesitaba el dinero en efectivo». López ha sido el más claro de todos los futbolistas que han declarado hasta la fecha porque ha revelado a quién le dio el dinero. «Se lo di todo al presidente», ha afirmado.

Paulo Da Silva, futbolista «Me llamaron del club y me dijeron que tenía que devolverlo en efectivo»

Paulo Da Silva ha insistido en la misma línea que sus compañeros, que nunca recibió una prima en efectivo y que tampoco se pactó una prima por la permanencia del equipo en Primera Divisón. De esta forma ha cambiado la declaración en Instrucción, cuando afirmó que sí había un acuerdo económico para premiar la actuación deportiva. Respecto a los ingresos en el banco, también se repitió la operación. «Me llamaron del club y me dijeron que tenía que devolverlo en efectivo». Al igual que sus compañeros, no recuerda a quién le dio el sobre con el dinero. Esta es una de las cuestiones en las que más ha insistido el fiscal porque se da la circunstancia de que nadie recuerda a quién le entregó el sobre con alrededor de 90.000 euros. Todos los que han declarado hasta el momento coinciden, además, en que sólo fueron una vez al banco, aunque constan firmas de los jugadores de retirada en efectivo en dos oficinas diferentes. Da Silva ha precisado que el dinero no lo entregó al llegar al entrenamiento sino que el misterioso empleado del club ya le esperaba en la oficina bancaria. «Ninguna otra vez me ha pasado esto».

Maurizio Lanzaro, futbolista «El Zaragoza me dijo que tenía que sacar el dinero que me habían ingresado y devolverlo en efectivo en un sobre»

Maurizio Lanzaro ha sido la tercera declaración de hoy. El futbolista ha explicado las primas en efectivo que reciben por la permanencia antes del partido contra el Levante. «Nunca he cobrado esa cantidad. Nunca recibí nada en efectivo». De esta forma, ha negado las declaraciones del presidente del club Agapito Iglesias, que sostiene que sí que percibieron esa suma. Anticorrupción le ha preguntado también por la otra parte del dinero bajo sospecha, la transferencia bancaria de cerca de 90.000 euros que reciben todos los jugadores y que se sospecha que finalmente fue a parar a manos del Levante. «Me llamaron del Zaragoza y me dijeron que me habían ingresado el dinero en la cuenta. Pero que tenía que ir y sacarlo, y devolverlo en efectivo al Zaragoza». No ha recordado quién le llamó del club para llevar a cabo esa extraña operativa. «Fui al banco y me dieron un sobre ya preparado. Cogí el dinero y lo llevé al entrenamiento. Allí estaba una persona que lo recogió». En el banco, coincidió con un compañero del equipo, a quien le habían dicho que hiciera exactamente lo mismo. «Hice lo que me habían dicho», ha subrayado. De igual modo, ha negado que esa cantidad correspondiera a una paga extra, tal y como sostiene documentalmente el Zaragoza. Lanzaro no llegó a disputar el partido bajo sospecha. Se quedó en el banquillo.

Javier Aguirre, entrenador del Zaragoza «El Zaragoza abusó de mi confianza»

La declaración del entrenador del Zaragoza Javier Aguirre era una de las más esperadas durante este tercer día de juicio por el supuesto amaño del Levante-Zaragoza. El acusado ha negado que conociera las primas que pactaron sus jugadores, los 725.000 euros que se pagaron en efectivo por la permanencia. De hecho, no le correspondían por su puesto. Respecto a las transferencias que recibieron todos los jugadores, el entrenador ha explicado que el presidente le llamó un día y le dijo que le iba a ingresar una prima. Sin embargo, Aguirre le adelantó que no lo iba a aceptar y le dijo que lo devolvería. Así lo hizo, según ha explicado, y desde el banco le llamaron para decirle que ya estaba todo solucionado, que habían devuelto esa transferencia al club. Ha lamentado que abusaran «de su confianza» con la firma de unos recibís por haber sacado el dinero en efectivo de la cuenta, pero que él nunca lo hizo.

Antonio Prieto, director deportivo del Zaragoza «Nunca he cobrado una prima»

La jornada ha arrancado con la declaración del que fuera director deportivo del Zaragoza, Antonio Prieto. El directivo ha explicado que cobraba 240.000 euros al año más dietas y una ayuda a vivienda. El acusado ha detallado que las cantidades que el club le ingresa antes del partido (95.000 euros) y que la fiscalía sospecha que finalmente fueron a manos del Levante, corresponden a parte de su sueldo y lo que se le debía de la temporada. «Estuvimos mucho tiempo sin cobrar. Había un desorden a nivel económico, el presidente nunca estaba por el club». El declarante ha negado que eso fuera a ser parte de una prima sino el sueldo que se le debía.

El director deportivo del Zaragoza desconocía que los jugadores habían pactado una prima de 725.000 euros en efectivo por seguir en primera división

El fiscal ha preguntado por el otro pago, el efectivo de 725.000 euros a los jugadores del club maño justo antes del partido contra el Levante. El acusado ha manifestado que desconocía el acuerdo alcanzado con los deportistas para el pago de esas cantidades por la permanencia y que nunca cobró primas del Zaragoza. El presidente de la Liga, Javier Tebas, sostiene que fue Prieto el que trasladó a los futbolistas del Levante la cifra que iban a entregar para comprar el partido. El directivo ha recordado una temporada de mucha tensión, con continuos problemas económicos y con reuniones constantes de los futbolistas porque no cobraban regularmente.