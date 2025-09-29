La airada discusión entre dos responsables del VAR en España: «Eres un pelota con tus jefes, no te faltes al respeto» El actual director del VAR, Eduardo Prieto Iglesias, y su predecesor, Carlos Clos Gómez, cruzan acusaciones respecto a los «méritos» en el arbitraje

Jon Ander Goitia Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:23 | Actualizado 11:52h. Comenta Compartir

Eduardo Prieto Iglesias, actual jefe del VAR en LaLiga, y Carlos Clos Gómez, antiguo director del sistema de videoarbitraje en España, protagonizaron ayer una airada discusión acerca de la 'salud' del arbitraje español y los «méritos» a la hora de ascender o perder la categoría. Todo surgió a raíz de una carta publicada por Prieto Iglesias en su cuenta de Linkedin, a la que su predecesor respondió con un extenso escrito con un tono irritado.

Bajo el título «Escribiendo un nuevo capítulo en el Arbitraje Español», el actual jefe del VAR trata de poner en valor el nuevo rumbo adoptado por el comité tras la entrada del equipo dirigido por Fran Soto. «Hay momentos que marcan un antes y un después, instantes en los que el esfuerzo de años parece encontrar eco en un reconocimiento inesperado, porque no se creía posible», apunta, en una alusión a los ascensos por «méritos». «Son esos gestos los que recuerdan que la constancia nunca pasa desapercibida y que la excelencia, tarde o temprano, acaba iluminando el camino», continúa.

En este punto, el actual jefe del VAR defiende que el arbitraje es una profesión que traspasa las barreras del fútbol. «No se trata sólo de deporte ni decisiones puntuales, es la construcción de un modelo que inspira y que demustra que la preparación, el compromiso y la pasión siempre tienen un lugar donde florecer». Y concluye: «Descubre en este artículo cómo una revolución silenciosa está transformando el arbitraje».

La misiva no tardó en levantar ampollas entre los anteriores responsables del CTA. No por su publicación, sino por su contenido en el que, consideran, se ataca a su gestión. «Tú sabes perfectamente que la idea de especialización de los Vares profesionales en una sola categoría que no discriminara entre los dos niveles existentes fue del equipo directivo anterior. Tú sólo la has heredado y puesto en práctica, así que cambios desde los cimientos pocos, por ahora», reprocha Carlos Clos Gómez.

«¿Cómo ascendiste?»

El tono de su mensaje aumenta a medida que avanza en su defensa. «Tú has estado en la Comisión Técnica la temporada pasada y sabes perfectamente que la meritocracia basada en los criterios objetivos y subjetivos no varía en nada». En este punto, hace alusión al debut de David Gálvez como VAR Pro en Primera División: «Lo hace porque la Inteligencia Artificial lo ha decidido en base a una evaluación objetiva de sus decisiones?», apunta, tras la implantación de la IA para calificar las actuaciones.

Un punto en el que señala directamente a la carrera de Prieto Iglesias. «Y sobre todo, amigo Eduardo, cómo subisteis tú y tus compañeros a Primera División? ¿No había meritocracía? No te faltes al respeto», ataca. Y continúa. «Tú, que promocionaste muchas veces de categoría y descendiste otras, ¿cómo se os valoró? ¿O eres de los mediocres que subían por sus méritos y era el anterior CTA quien injustamente les bajaba?». Todo, antes de reprochar su actitud. «Para alabar a una nueva dirección no hace falta que menosprecioes lo anterior. Eres profundamente injunsto y demuestras ser algo pelota con tus nuevos jefes».