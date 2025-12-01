El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hansi Flick, en rueda de prensa. Efe
Jornada 19

Flick confiesa que su bajón tras el Alavés se debió a una discusión con su ayudante

El técnico alemán reconoce que su equipo no está a su mejor nivel y que necesita un triunfo contra el Atlético

Daniel Panero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:06

«El otro día cometimos muchos errores. Tenemos calidad para controlar mejor el partido y el otro día lo eché de menos. Hay que subir el nivel, hay calidad y capacidad para hacerlo», afirmó Hansi Flick este lunes en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Atlético. El técnico alemán reconoció el bajón de los suyos respecto al pasado año, pero se mantuvo optimista de cara a un tramo de la competición antes de acabar el año en el que su equipo «puede recuperar el nivel».

Y es que contra el Alavés el Barça volvió a dar muchas facilidades en defensa y cometió errores tanto con la pelota como sin ella en la recuperación. Tras ese encuentro, se pudo ver a Flick desolado en el banquillo y recibiendo consuelo de Raphinha, uno de los pesos pesados del vestuario. «Es curiosa la imagen. Estaba decepcionado, porque perdimos muchos balones y hubo dos tarjetas rojas al banquillo. Le mostraron la roja a Marcus y yo había hablado con él, es mi amigo y la persona más importante que tengo aquí. Quise tomar un poco el aire, no quería discutir. Estoy bien y fuerte para todo lo que depare el club», reconoció.

Será un partido en el que Flick podrá poner por fin un once con muchas de las piezas que hasta ahora no han podido estar por problemas físicos. El alemán «confía en que Raphinha puede jugar los 90 minutos» y también en la titularidad de Pedri más de un mes después de su lesión en el clásico, ya que «está preparado y podría serlo». Más difícil parece la situación de un Ronald Araujo que «no está preparado por una situación privada», tal y como aseguró el propio Flick.

