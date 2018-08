Temporada 2018-2019 Los nuevos del Real Madrid aún no rascan bola Thibaut Courtois, calentando el pasado domingo antes del partido ante el Getafe. / Javier Soriano (Afp) Courtois, Odriozola, Vinícius y Lunin aguardan turno para demostrar que pueden ser importantes, en medio de peticiones de nuevos fichajes ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 22 agosto 2018, 00:09

Con dos partidos oficiales y 210 minutos a cuestas, el Real Madrid no ha dado aún carrete a ninguno de los cuatro fichajes acometidos este verano en el que el campeón de Europa se ha visto obligado a encarar una mutación desencadenada por la partida de Cristiano Ronaldo. Los 118,5 millones de euros invertidos para renovar el equipo no han tenido espacio para el lucimiento, lo que ha generado inquietud entre los aficionados y ciertos sectores de la entidad que resulta apresurada teniendo en cuenta que la temporada sólo está dando sus primeros pasos pero que se explica por el afán de demostrar que la savia nueva responde a las necesidades competitivas y que, por ende, no se precisan operaciones de envergadura que sacudan el mercado. Un debate que no debería desviar a Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Álvaro Odriozola y Vinícius Jr. del trabajo diario. Julen Lopetegui ha trazado un plan para ellos y tendrán su oportunidad, a su debido tiempo.

Sobre Vinícius Jr. están depositadas buena parte de las esperanzas del madridismo de adornar con fantasía el juego asociativo que propone Lopetegui. Anda la hinchada precisada de ilusión tras la fuga del futbolista más determinante de su historia y las bicicletas del diamante brasileño en la pretemporada hicieron relamerse a más de uno. Pero una cosa es romperle la cadera a Fosu-Mensah en la International Champions Cup y otra lucir dotes de prestidigitador en pulsos de altos vuelos como la Supercopa de Europa, que el ex del Flamengo contempló desde el banquillo.

No duda el técnico de que entre manos tiene a una joya. Sus virtudes le asaltaron al primer vistazo, pero tanto como su indiscutible talento le convencieron su humildad y ganas de aprender a desenvolverse en el fútbol europeo, muy distinto del que bebió en su tierra natal. Sin embargo el de Asteasu prefiere ir con calma, darle tiempo para que interiorice las lecciones y cubra lagunas. Un virguero como Vinícius Jr. necesita aprender cuándo es tiempo de poesía y cuándo de prosa. Y, sobre todo, crecer alejado de expectativas prematuras y desmesuradas.

Vinícius, antes de la Supercopa de Europa. / Ints Kalnins (Reuters)

El Real Madrid pagó 45 millones de euros en mayo de 2017 para atar a un delantero que venía de deslumbrar en el Sudamericano sub-17, en el que se proclamó campeón y que cerró como Bota de Oro y mejor jugador del torneo. Los blancos se adelantaron al Barcelona, abonando una cantidad récord por un atacante que aún no había cumplido los 17 años. Su edad no le permitía dar aún el salto a Europa, por lo que se quedó en Brasil. Este verano aterrizó en Chamartín con 70 partidos y 14 goles a sus espaldas con el Flamengo. Los choques de pretemporada mostraron el descaro del joven, que asistió a Marco Asensio frente a la Juventus y arrancó los aplausos de la parroquia local en el Trofeo Bernabéu con un par de detalles ante el Milan. Pero desde entonces no ha vuelto a pisar el césped salvo para entrenar y calentar. Hasta el mismísimo Pelé se quedó con las ganas de verle ante el Getafe.

Cuenta atrás para Courtois

Inédita permanece también la más contrastada de las novedades. Courtois, el guardameta más caro de la Liga, espera que le llegue la hora del debut. Lleva sin jugar desde el Mundial de Rusia, del que salió como Guante de Oro. Las vacaciones tras aquella cita y su negativa a entrenar para forzar su salida del Chelsea retrasaron su puesta a punto. Lopetegui se decantó por Keylor Navas en Tallín y le dejó en la grada para no añadir presión al tico. Es cuestión de tiempo que se produzca el relevo en la portería. El ex del Atlético lleva dos semanas trabajando en Valdebebas y la visita este domingo a Montilivi podría materializar la sucesión.

Algo más podría tener que aguardar Odriozola, después del notable partido que completó Dani Carvajal en el estreno liguero. El donostiarra aterrizó por unos 30 millones de euros para cumplir su sueño de vestir la camiseta del trece veces rey de Europa. Una lesión en el abductor de la pierna derecha le impidió vestirse de corto ante el Atlético en la Supercopa de Europa, pero el lateral, revelación la pasada campaña, cuenta con la plena confianza del preparador, que le dio la alternativa en la selección absoluta y que no tardará en hacerlo también en el Real Madrid.

Álvaro Odriozola, el día de su presentación como futbolista del Real Madrid. / Rodrigo Jiménez (Efe)

Menos despejado está el horizonte de Lunin, que ante el 'overbooking' en la portería –hay cinco cancerberos en nómina- y el afán del club por foguear al prometedor arquero de 19 años podría salir cedido. El Rayo Vallecano se perfila como uno de los posibles destinos del ucraniano, apuesta de futuro por la que el Real Madrid pagó 8,5 millones al Zorya y que dejó buenas sensaciones en los minutos que tuvo ante la Juventus y el Milan en pretemporada pero al que taponan Keylor y Courtois.