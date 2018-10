Igualdad liguera Los exjugadores coinciden: «La Liga más disputada» El Sevilla es líder de la Liga. tras ocho jornadas. / José Manuel Vidal (EFE) Morientes, Forlán, Xabi Prieto, Baptista, Valderrama y Luis García opinan sobre la igualdad del torneo y la situación actual del Madrid y el Barça JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Viernes, 19 octubre 2018, 07:20

La Liga atraviesa un momento apasionante. Con el Barça y el Madrid segundo y cuarto respectivamente, el Sevilla disfruta del liderato y los seis primeros se encuentran en un pañuelo de dos puntos de diferencia. Ninguna de las grandes ligas europeas presenta semejante igualdad con más de una quinta parte del campeonato consumida. «Tan mal pero tan arriba», reflexiona el exdelantero del Real Madrid o del Valencia Fernando Morientes sobre la situación de los dos grandes transcurridas ocho jornadas del campeonato más parejo de los últimos años.

«Creo que es una Liga muy competitiva y estos momentos de debilidad de los grandes pueden suceder. Para ellos la buena noticia es que ocurran al principio y no al final. En los últimos años ha habido temporadas en las que el Barça se ha escapado en demasía -6, 8 o 10 puntos- y eso siempre es un colchón importante para el que va por delante. En esta ocasión ninguno de los dos ha comenzado de la mejor manera, pero no creo que sea algo preocupante. Sí es verdad que la gente enseguida se pone nerviosa y quiere resultados al día siguiente, pero yo creo que estas situaciones son para trabajar y darles la vuelta», añade.

«Dudar de la posibilidad de hacer gol del Real Madrid es demasiado con las grandes individualidades y los grandes atacantes que tiene. Yo creo que es pasajero, algo que a todos nos ha pasado. Cuando la pelotita no quiere entrar lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos e intentar pasar un poco inadvertido antes de que cambie la situación», opina 'El Moro' sobre la falta de gol del Real Madrid en los últimos partidos. «El clásico va a ser muy importante porque en esto del fútbol son muy importantes la calidad y el talento, pero el estado anímico es imprescindible y ganar al máximo rival es la mejor manera de darle la vuelta a un mal inicio».

«El Madrid no está haciendo tantos goles como otros años, obviamente la ausencia de Cristiano Ronaldo se nota. Es un jugador que hacía 50 goles por temporada y no es fácil suplirlo. Todo el equipo tendría que empezar a sumar para lograrlo», considera por su parte el ex del Atlético y del Villarreal Diego Forlán, un acreditado hombre gol, respecto a la ausencia del mismo en el Madrid. «Para el aficionado termina siendo lindo. Obviamente resulta de desagrado para el Madrid y el Barça que la Liga esté tan igualada. De todas maneras hay que ver, esto es el comienzo, hay grandes cambios y es una temporada posterior a un Mundial. El Barcelona también ha tenido lesiones y no ha podido mantener la regularidad que le daba el nivel de otros años. Hay que esperar a fin de año para comprobar si alguno más se pega y esta Liga termina siendo una cosa de varios», analiza el delantero uruguayo respecto a la igualdad imperante hasta ahora en la competición.

Otro que esta temporada ve los toros desde la barrera, aunque en este caso por primera vez, es el recientemente retirado Xabi Prieto. «Como exjugador y sobre todo como aficionado veo la Liga más disputada que nunca, con Barça y Madrid dejándose muchos puntos, algo que no ha sido habitual últimamente y que hace que tenga más interés», afirma el excapitán realista, que no obstante duda de la posibilidad de ver un campeón diferente a los dos grandes. «Va a ser complicado, me cuesta creer que siga el mismo ritmo pero ojalá que llegué el final de temporada y haya varios equipos disputando la Liga», señala en este sentido.

«Barça y Madrid están fallando, la Liga está más equilibrada por el hecho de que los equipos pequeños tienen ahora capacidad de fichar jugadores», señala el ex del Sevilla, Real Madrid y Málaga Julio Baptista, que también se refiere al clásico en el Camp Nou que se avecina. «En un clásico puede pasar de todo, uno u otro pueden llegar mal para basta este partido para revertir la situación. La gente no tiene paciencia en el Madrid porque necesita ganar. Es una transición con un nuevo entrenador y un nuevo estilo de trabajar y a veces los jugadores necesitan tiempo para adaptarse a ello», señala.

«Todos los campeonatos son diferentes. El Real Madrid ha notado la ausencia de Ronaldo. Son 60 goles que se fueron. En cuanto al Barcelona, el problema es el sistema defensivo», explica el exinternacional colombiano Carlos Valderrama respecto a la situación de los dos grandes. «Es bueno», afirma rotundamente preguntado sobre la igualdad en la Liga. «El Atlético está bien, el Sevilla también y eso empareja la Liga. Esperemos que se dé un nuevo campeón, que siempre vemos los mismos», apostilla el exfutbolista del Valladolid. «En los últimos años se ha demostrado que la competitividad en la Liga ha crecido muchísimo. Se echaba de menos que equipos como el Atlético, Valencia o Sevilla estuvieran peleando por llevarse el título», señala por su parte Luis García, exjugador del Atlético o el Barça.