La eterna llama de Modric aviva la pelea por la Liga

Guiado por un excelso a la par que incombustible Modric, el Real Madrid puso fin a la racha de tres jornadas sin vencer que le costó el liderato derrotando este domingo al Girona en un encuentro en el que los blancos pudieron golear, pero que no lograron sentenciar hasta el último momento a causa de su falta de acierto en el remate y una destacada actuación de Gazzaniga.

Un golazo del eterno volante croata descerrajó al borde del descanso a un Girona que peleó en la segunda parte tras mostrar una versión más contenida en la primera mitad, pero al que le faltó colmillo y que acabó firmando su rendición tras la diana en la recta final con la que Vinicius salió de su apagón liguero.

Rompió el brasileño la sequía de 106 días que llevaba sin ver puerta en el campeonato resolviendo un contragolpe lanzado por Modric y acelerado por Mbappé que sirvió para abrochar un triunfo que permite al Real Madrid mantener en un puño el pulso que libra con Barça y Atlético por el título más disputado en mucho tiempo a vueltas de una jornada que Carlo Ancelotti aprovechó para dar descanso a varios de sus centuriones de mayor confianza y sumar soldados a la causa, pero que tuvo como mariscal indiscutible al mismo genio de siempre, un Modric eterno que volvió a frotar la lámpara para dar luz a su equipo.

Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Alaba (Camavinga, min. 73), Mendy, Brahim (Ceballos, min. 73), Tchouaméni, Modric (Rüdiger, min. 86), Rodrygo, Vinicius (Endrick, min. 90) y Mbappé. 2 - 0 Girona Gazzaniga, Arnau Martínez, David López, Krejci, Blind, Miguel Gutiérrez (Miovski, min. 75), Oriol Romeu (Jhon Solís, min. 66), Van de Beek (Arthur, min. 56), Iván Martín (Bryan Gil, min. 66), Tsygankov y Danjuma (Asprilla, min. 66). Goles: 1-0: min. 41, Modric. 2-0: min. 83, Vinicius.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Krejci y Jhon Solís.

Incidencias: Partido correspondiente a la 25ª jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 74.028 espectadores.

Refrescó Carletto su once con cuatro cambios respecto al que derrotó al Manchester City en la Champions. La principal noticia estuvo en el regreso de Alaba a la alineación 434 días después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que permitió dar tregua a Rüdiger. Estuvo a buen nivel el austríaco durante más de una hora, lo que abre el abanico de opciones en lo que hasta el momento venía siendo una retaguardia cogida con pinzas. Volvió además Lucas Vázquez al lateral derecho, entró Modric en la sala de máquinas y Brahim cubrió la ausencia de Bellingham. Por primera vez en lo que va de Liga, Valverde no se dejó ver en un batallón que necesita ajustar el cuadrante de descansos en vista del tremendo calendario que afrontará en las próximas semanas, pero que no podía permitirse otro tropiezo.

Salió por ello enchufado el Real Madrid, que se llevó un susto pronto a raíz de un remate de Arnau que abortó Courtois, pero que mostró sus credenciales enseguida con la verticalidad de Vinicius y Mbappé. Dispuso Carletto en punta a sus dos principales estiletes, ubicando a Rodrygo en la banda izquierda y situando a Brahim en la derecha para que su escuadra tuviese mayor consistencia defensiva en ausencia de dos futbolistas con tanto despliegue como Valverde y Bellingham, mientras el Girona asumía un papel contracultural replegando filas para tratar de buscare las cosquillas al Real Madrid a la contra.

Propició semejante disposición un choque bastante abierto en el que ambos bandos gozaron de oportunidades de sobra para hacer sangre. Las tuvo el Real Madrid en las botas de Mbappé, que estrelló un disparo a quemarropa contra Gazzaniga, de Brahim que también se topó con el cancerbero argentino en un remate esquinado y de Vinicius, al que le faltó precisión a la hora de meter un pase de la muerte a Mbappé, pero también el Girona, que se encontró con una manopla formidable de Courtois en respuesta a un golpeo envenenado de Van de Beek. Al protagonismo indiscutible de los porteros le puso fin Modric al filo del descanso mandando a la escuadra un voleón desde la frontal del área.

De guante blanco

Recompensó el tanto del balcánico el buen hacer del Real Madrid en una primera mitad de guante blanco en la que los locales tuvieron un dominio abrumador de la pelota y en la que pudieron obtener mayor renta en caso de haber estado más atinados en los últimos metros, si bien permitieron que el Girona también enseñase las garras.

La desventaja obligaba a dar un paso al frente al Girona, que subió líneas ante un Real Madrid en el que Rodrygo y Brahim intercambiaron posiciones tras el paso por la caseta. Rozó el segundo Lucas Vázquez con un trallazo que se marchó fuera por poco y estrelló Vinicius contra el travesaño un misil desde la frontal que perseguía la escuadra. Tremendamente incisivo por la izquierda, el '7' sacaba de rueda una y otra vez a Arnau, pese a que la suerte seguía sin acompañarle en el momento decisivo, lo que mantenía con vida a un Girona más reconocible en la segunda parte.

Regresó a sus esencias Míchel mediante un triple cambio avanzado el segundo acto con el que perseguía ensanchar el campo en busca del empate. Entraron Solís, para mantener el equilibrio en la divisoria, y Bryan Gil y Asprilla con el propósito de agitar por las bandas por parte de un equipo al que no le quedaba ya más remedio que exponerse atrás. Pudo castigarlo Vinicius, que volvió a fallar a la hora de poner la puntilla, y también Mbappé, que amansó un pase en largo de Modric y soltó un latigazo que murió en el cuerpo de Gazzaniga. Pero el Girona, que vivía de prestado, acabó pagando sus urgencias con la sentencia por parte de Vinicius de un envite que mantiene al Real Madrid mano a mano con Barça y Atlético y aleja a los catalanes de Europa.