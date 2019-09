Jornada 7 El Eibar quiere mantener la inercia ante un Celta obligado a puntuar José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar. / César Manso (Afp) La remontada contra el Sevilla ha llenado de moral a la plantilla armera EFE EIBAR Domingo, 29 septiembre 2019, 08:19

El Eibar quiere seguir este domingo ante el Celta con la inercia de la segunda parte de su último partido ante el Sevilla, en el que remontó un 0-2 adverso para llevarse los tres puntos en unos segundos 45 minutos que han llenado de moral a la plantilla y a la afición, y que volvieron a demostrar que el sistema de Mendilibar sigue funcionando.

El míster tendrá que rotar a bastantes jugadores con respecto al once titular del jueves, ya que apenas han tenido tiempo para recuperarse antes de afrontar otro duro partido en Ipurua. Pese a ello, Mendilibar ha convocado a 21 jugadores, por lo que tres de ellos deberán ver el partido desde la grada. De hecho, Sergi Enrich vuelve la convocatoria tras su lesión, al igual que Correa, aunque este último tiene pocas opciones de sentarse en el banquillo.

Así, Tejero volverá al lateral derecho, y Ramis jugará de central, probablemente junto a Oliveira, con Cote en el lateral izquierdo. En el centro del campo Escalante puede ser titular junto a Sergio Álvarez, e Inui, uno de los sacrificados con los cambios ante el Sevilla, podría volver a la titularidad, con Orellana en la banda izquierda, Y Charles y Kike García como puntas de lanza.

Una victoria armera supondría adelantar a su rival en la tabla, y recuperar una tranquilidad truncada en las primeras jornadas, pero que regresó tras la remontada ante el Sevilla.

Falta de pegada celeste

Después del último empate ante el Espanyol, el Celta de Vigo buscará recuperar las sensaciones frente al Eibar en Ipurua, donde la pasada temporada perdió por la mínima en un partido que le costó el puesto al portugués Miguel Cardoso, sustituido horas después por Fran Escribá.

El técnico valenciano obró el 'milagro' de la salvación, y con ello se ganó su continuidad en el banquillo de Balaídos. Pero la llegada de Denis Suárez, Santi Mina y, sobre todo, Rafinha ha elevado la exigencia del celtismo, que de momento no está satisfecho con el rumbo de su equipo.

El Celta necesita puntuar en tierras vascas para no alimentar las dudas sobre el futuro de su entrenador. Un solo triunfo en las seis primeras jornadas es poco bagaje para un equipo construido para luchar por Europa.

La acumulación de talento en ataque -Lobotka, Rafinha, Denis, Santi Mina y Aspas coincidieron en el once en los últimos partidos- no se está traduciendo en pegada en este inicio de curso. El Celta es el segundo equipo que menos remata, y solamente ha hecho cuatro goles. Por si fuera poco, Iago Aspas todavía no se ha estrenado.

El internacional español tendrá una nueva oportunidad para acabar con su sequía en Ipurua. Repetirá en la línea de ataque junto a Santi Mina. Escribá podría apostar de nuevo por el 4-4-2, después de que el rombo utilizado iniciado el choque ante el Espanyol no funcionara.

El turco Okay Yokuslu apunta de nuevo al once, después de tener descanso frente a los pericos. La duda está en quién le acompañara en el doble pivote. Lobotka, pese al buen rendimiento que está ofreciendo, podría ser el sacrificado para dotar a la medular de mayor músculo con Pape Cheikh o Beltrán.

La otra posibilidad es que Escribá sitúe a Rafinha por dentro, con Brais Méndez tirado a la banda derecha y Denis Suárez a la izquierda. En la línea defensiva no se esperan cambios. Repetirán Hugo Mallo, Aidoo, Araujo y Olaza.

-Alineaciones probables:

Eibar: Dmitrovic, Tejero, Ramis, Oliveira, Cote, Orellana, Sergio Álvarez, Escalante, Inui, Kike García y Charles.

Celta: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza, Rafinha, Okay, Pape o Beltrán, Denis Suárez, Aspas y Mina.

Árbitro: Martínez Munuera

Estadio: Ipurua

Hora: 14:00 h.

TV: Movistar LaLiga