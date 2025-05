El duro palo de Álvaro Benito a Vinícius: «Es una vergüenza, no tiene nombre» El exjugador del Real Madrid y comentarista carga contra el brasileño

Bruno Vergara Lunes, 12 de mayo 2025, 11:22 Comenta Compartir

Los aficionados del Real Madrid llevan tiempo que no están contentos con el rendimiento de su equipo. No les gusta lo que ven sobre el campo. Los jugadores que debían tirar del carro no están rindiendo como se esperaba. Y en este último Clásico ante el Barcelona quedó patente.

Las radios este domingo echaban humo. Primero con los dos goles de Mbappé, y después con la espectacular remontada del Barcelona antes del descanso (4-2). El exfutbolista del Real Madrid y comentarista en la Cadena SER, Álvaro Benito, cargó con contundencia contra Vinícius: «¡Pero bueno! Lo de Vinícius no tiene nombre. Te lo digo en serio, es que no tiene nombre. ¡Es que es una vergüenza! Es una vergüenza».

😳El MOSQUEO de Álvaro Benito con Vinicius #ElClásico



🗣️ "Es una vergüenza, que le quiten" pic.twitter.com/YHgBh9zeQp — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 11, 2025

Al exfutbolista no le gustaba nada el rendimiento de Vinícius. «Es una vergüenza», seguía diciendo Álvaro Benito. El debate estaba servido en el programa de radio, que analizaron el juego del brasileño. «Se lo está diciendo Carletto [que defendiese], ¿pero qué va a hacer Carletto?», le preguntó un comentarista. Álvaro fue contundente y no dudó: «Quitarle».

La derrota ha dolido mucho a los aficionados del Real Madrid. Han visto cómo en Barcelona les tiene cogida la medida. En los cuatro duelos entre ambos, los de Ancelotti han recibido 16 goles esta temporada.