Directo | Getafe - Atlético

LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
Getafe
18:30h.
0
-
0
Atlético
Min. 54
GET
ATM
Tarjeta amarilla Min 39'
Abdel Abqar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 48'
Julián Alvarez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:16
53'
Corner,Getafe. Corner cometido por Nico González.
52'
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
52'
Borja Mayoral (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
50'
Remate fallado por Mauro Arambarri (Getafe) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
49'
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
49'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
49'
Juan Iglesias (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
47'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nahuel Molina intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
46'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
46'
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
Empieza segunda parte Getafe 0, Atlético de Madrid 0.
45'+1'
Final primera parte, Getafe 0, Atlético de Madrid 0.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
44'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Antoine Griezmann intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
44'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
43'
Fuera de juego, Getafe. David Soria intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.
43'
Remate parado por bajo a la izquierda. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Julián Alvarez.
42'
Falta de Djené Dakonam (Getafe).
42'
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
41'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
41'
Juan Iglesias (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
40'
Abdel Abqar (Getafe) ha visto tarjeta amarilla.
39'
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
39'
Falta de Abdel Abqar (Getafe).
39'
Remate rechazado de José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
37'
Remate parado. Borja Mayoral (Getafe) remate de cabeza desde el centro del área.
34'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
34'
Abdel Abqar (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
31'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
31'
Djené Dakonam (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
30'
Falta de Adrián Liso (Getafe).
28'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
28'
Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mauro Arambarri.
26'
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
24'
Domingos Duarte (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
19'
Se reanuda el partido.
19'
El juego está detenido debido a una lesión Juan Iglesias (Getafe).
18'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
18'
Falta de Juan Iglesias (Getafe).
14'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Marcos Llorente debido a una lesión.
14'
Se reanuda el partido.
14'
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
12'
Remate rechazado de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
10'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
10'
Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en la banda izquierda.
8'
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
6'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Soria.
6'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho.
6'
Remate parado. Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho.
5'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Abdel Abqar.
5'
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Djené Dakonam (Getafe).
3'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
3'
Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marcos Llorente.
2'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Abdel Abqar.
1'
Remate rechazado de Juan Iglesias (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adrián Liso.
1'
Fuera de juego, Getafe. Juan Iglesias intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.
1'
Remate rechazado de Luis Milla (Getafe) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Diego Rico.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Bordalás
4-1-4-1
David Soria
portero
Juan Iglesias
defensa
Abdel Abqar
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Diego Rico
defensa
Djené Dakonam
centrocampista
Adrián Liso
centrocampista
Luis Milla
centrocampista
Mauro Arambarri
centrocampista
Mario Martín
centrocampista
Borja Mayoral
Delantero
Diego Simeone
4-1-4-1
Juan Musso
portero
Nahuel Molina
defensa
José María Giménez
defensa
Clément Lenglet
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Antoine Griezmann
Sustituto
Pablo Barrios
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
39%
GET
61%
ATM
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|3
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|7
|7
|Faltas cometidas
|9
|
