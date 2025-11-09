El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Javier Alberola Rojas

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 9

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Jornada 12

Directo | Celta - Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:41

Icono7'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Marcos Alonso.

Icono7'

Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono5'

Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).

Icono5'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Fuera de juego, Celta de Vigo. Ilaix Moriba intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

Remate parado a la escuadra izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono4'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.

Icono3'

Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).

Icono3'

Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono2'

Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).

Icono2'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono1'

Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Manu Fernández

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Hugo Sotelo

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Eric García

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Estadísticas

28,6%

BAR

CEL

71,4%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
4 Faltas cometidas 0

