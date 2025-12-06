El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

18:30h.

1

-

4

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Antony (5')

Min. 47

  • F. Torres (10')

  • F. Torres (12')

  • Roony Bardghji (30')

  • F. Torres (39')

BET

BAR

Gol! Min 5'

Gol de Antony

Tarjeta amarilla Min 20'

Sergi Altimira ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 10'

Gol de F. Torres

Gol! Min 12'

Gol de F. Torres

Gol! Min 30'

Gol de Roony Bardghji

Gol! Min 39'

Gol de F. Torres

Jornada 15

Directo | Ferran hace un 'hat-trick' para poner el cuarto

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:10

Icono45'+1'

Remate fallado por Cucho Hernández (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Falta de Alejandro Balde (Barcelona).

Icono45'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'

Remate fallado por Sergi Altimira (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.

44'

Se reanuda el partido.

42'

El juego está detenido debido a una lesión Natan (Real Betis).

42'

El juego está detenido (Barcelona).

Icono42'

Remate parado. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono40'

¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 4. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono38'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Bartra.

Icono35'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Cucho Hernández.

Icono35'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono34'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono34'

Falta de Marc Roca (Real Betis).

Icono33'

Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono31'

¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 3. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono30'

Falta de Valentín Gómez (Real Betis).

Icono30'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Bartra.

Icono25'

Remate fallado por Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.

Icono23'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Sergi Altimira.

Icono23'

Remate fallado por Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Aitor Ruibal.

23'

Se reanuda el partido.

Icono22'

Falta de Eric García (Barcelona).

22'

El juego está detenido debido a una lesión Eric García (Barcelona).

Icono22'

Marc Roca (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Sergi Altimira (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono21'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Sergi Altimira (Real Betis).

Icono20'

Falta de Sergi Altimira (Real Betis).

Icono20'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono15'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Jules Koundé.

Icono15'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono13'

¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 2. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono13'

Fuera de juego, Real Betis. Valentín Gómez intentó un pase en profundidad pero Pablo Fornals estaba en posición de fuera de juego.

Icono11'

¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 1. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono10'

Remate parado por bajo a la izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono9'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Valentín Gómez.

Icono9'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Falta de Valentín Gómez (Real Betis).

Icono6'

¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 0. Antony (Real Betis) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono6'

Remate rechazado de Pablo Fornals (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono5'

Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.

Icono2'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Falta de Aitor Ruibal (Real Betis).

Icono1'

Falta de Ferran Torres (Barcelona).

Icono1'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Aitor Ruibal

defensa

Marc Bartra

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Marc Roca

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Pablo Fornals

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Eric García

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Roony Bardghji

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

34,5%

BAR

BET

65,5%

BAR

BAR

1 Goles 4
1 Remates a puerta 6
3 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 5
6 Faltas cometidas 3

