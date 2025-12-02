El Barça domina pero se mantiene el empate

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga EA Sports Jornada 19 M02/12 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
FC Barcelona
21:00h.
1
-
1
Atlético
Raphinha (25')
Min. 45
Alex Baena (18')
BAR
ATM
Gol! Min 25'
Gol de Raphinha
Tarjeta amarilla Min 46'
Gerard Martín Langreo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 18'
Gol de Alex Baena
Tarjeta amarilla Min 40'
Alex Baena ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:34
Empieza segunda parte Barcelona 1, Atlético de Madrid 1.
45'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Conor Gallagher sustituyendo a Nico González.
45'+6'
Final primera parte, Barcelona 1, Atlético de Madrid 1.
45'+6'
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
45'+6'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+4'
Se reanuda el partido.
45'+3'
El juego está detenido debido a una lesión Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
45'+2'
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+2'
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
45'+2'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
41'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
41'
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
41'
Remate parado. Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
39'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
39'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
38'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
36'
¡Penalti fallado! Disparo fuera de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha que se va alto y por la izquierda.
35'
Penalti cometido por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
35'
Penalti a favor del Barcelona. Dani Olmo sufrió falta en el área.
33'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
30'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Pablo Barrios.
29'
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
28'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.
27'
Remate fallado por Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Raphinha.
26'
¡Gooooool! Barcelona 1, Atlético de Madrid 1. Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
24'
Corner,Barcelona. Corner cometido por José María Giménez.
23'
Remate fallado por Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
22'
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
22'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
22'
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
22'
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
21'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
20'
Revisión del VAR: Atlético de Madrid Gol (Álex Baena).
19'
¡Gooooool! Barcelona 0, Atlético de Madrid 1. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
19'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nahuel Molina intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
17'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
17'
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
17'
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
16'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
16'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
14'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Raphinha.
14'
Se reanuda el partido.
14'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Koke sustituyendo a Johnny Cardoso debido a una lesión.
14'
El juego está detenido debido a una lesión Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
13'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Gerard Martín.
13'
Se reanuda el partido.
13'
El juego está detenido (Barcelona).
12'
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Olmo.
9'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
9'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dani Olmo.
8'
Se reanuda el partido.
7'
El juego está detenido debido a una lesión Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
6'
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
6'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Eric García
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
Diego Simeone
4-2-3-1
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
José María Giménez
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
Sustituto
Giuliano Simeone
centrocampista
Conor Gallagher
Sustituto
Álex Baena
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
71%
BAR
29%
ATM
|1
|Goles
|1
|3
|Remates a puerta
|1
|5
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|11
|Asistencias
|1
|5
|Faltas cometidas
|7
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia