LaLiga EA Sports Jornada 6 X24/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:30h.

1

-

1

Rayo

Escudo Rayo Vallecano de Madrid

  • Julián Alvarez (14')

Min. 48

  • Chavarría (45')

ATM

RAY

Gol! Min 14'

Gol de Julián Alvarez

Gol! Min 45'

Gol de Chavarría

Jornada 6

Directo | Atlético - Rayo Vallecano

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:13

Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1.

Icono45'+3'

Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1.

Icono45'+2'

Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+2'

Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).

Icono45'+1'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1. Pep Chavarría (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono43'

Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Marcos Llorente.

Icono42'

Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

Icono42'

Iván Balliu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono40'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pep Chavarría.

Icono40'

Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

Icono40'

Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono39'

Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono36'

Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).

Icono36'

Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Falta de Alemão (Rayo Vallecano).

Icono35'

Remate fallado por Alemão (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono32'

Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área tras un saque de esquina.

Icono32'

Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Marcos Llorente.

Icono31'

Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Javi Galán.

Icono29'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.

Icono27'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.

Icono23'

Remate fallado por Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono23'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jozhua Vertrouwd.

Icono22'

Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono21'

Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dávid Hancko.

Icono17'

Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Icono17'

Fran Pérez (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono15'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono12'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Iván Balliu.

Icono12'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.

Icono12'

Remate parado. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.

7'

Se reanuda el partido.

7'

El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Icono7'

Fuera de juego, Rayo Vallecano. Unai López intentó un pase en profundidad pero Alemão estaba en posición de fuera de juego.

Icono6'

Falta de Koke (Atlético de Madrid).

Icono6'

Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).

Icono3'

Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

5-3-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Javi Galán

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Iñigo Pérez

4-4-2

Alineación

Augusto Batalla

portero

Iván Balliu

defensa

Florian Lejeune

defensa

Jozhua Vertrouwd

defensa

Pep Chavarría

defensa

Andrei Ratiu

centrocampista

Óscar Valentín

centrocampista

Unai López

centrocampista

Fran Pérez

centrocampista

Isi Palazón

Delantero

Alexandre Zurawski

Delantero

Estadísticas

59,6%

RAY

ATM

40,4%

RAY

RAY

1 Goles 1
2 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 3
5 Faltas cometidas 3

elcorreo Directo | Atlético - Rayo Vallecano

Directo | Atlético - Rayo Vallecano