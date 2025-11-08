Directo | Atlético - Levante

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 12 S08/11 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
Atlético
18:30h.
1
-
1
Levante
Adrián de la Fuente (11')
Min. 41
Manu Sánchez (20')
ATM
LEV
Gol! Min 11'
Gol de Adrián de la Fuente
Gol! Min 20'
Gol de Manu Sánchez
Tarjeta amarilla Min 39'
Jon Ander Olasagasti ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:05
40'
Remate parado. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
39'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
38'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Matías Moreno.
35'
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
35'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
33'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Unai Elgezabal.
31'
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
30'
Corner,Levante. Corner cometido por Pablo Barrios.
28'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
28'
Falta de Etta Eyong (Levante).
24'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mathew Ryan.
24'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área.
24'
Fuera de juego, Levante. Matías Moreno intentó un pase en profundidad pero Roger Brugué estaba en posición de fuera de juego.
23'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
23'
Falta de Manu Sánchez (Levante).
21'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Levante 1. Manu Sánchez (Levante) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
21'
Corner,Levante. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
15'
Mano de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
15'
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Falta de Etta Eyong (Levante).
13'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Kervin Arriaga.
13'
Remate rechazado de Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.
12'
Gol en propia puerta de Adrián de la Fuente, Levante. Atlético de Madrid 1, Levante 0.
8'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
7'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
6'
Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
5'
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
4'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Unai Elgezabal
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Jon Olasagasti
centrocampista
Roger Brugué
Delantero
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
76,5%
ATM
23,5%
LEV
|1
|Goles
|1
|3
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|1
|1
|Faltas cometidas
|4
