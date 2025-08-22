Dimite un directivo de Osasuna tras las críticas de la afición por su apoyo a Israel Martín Corera Izu ha puesto a disposición su cargo menos de 24 horas después de ser nombrado

G. Cuesta Viernes, 22 de agosto 2025

Revuelo en la renovación de la Junta Directiva de Osasuna para arrancar el cuarto mandado del presidente Luis Sabalza. Uno de sus miembros, Martín Corera Izazu, ha presentado este viernes su dimisión menos de 24 horas después de su nombramiento. La decisión se produce después de que en redes sociales se produjese un aluvión de mensajes en contra de su postura proisraelí en pleno conflicto en Gaza. Finalmente, su lugar lo ocupará Manuel Piquer Martín-Portugués.

El propio club ha anunciado el movimiento a través de un comunicado en el que explicaba que la nueva Junta Directiva ha tomado posesión de su cargo en El Sadar tras la proclamación oficial de la Junta Electoral el pasado jueves. Todos salvo Corera Izu, que presentaba una dimisión aceptada por Sabalza. . En su lugar ha sido nombrado Manuel Piquer Martín-Portugués, que ya formó parte de la Junta Directiva entre 2021 y 2025.

Los aficionados rojillos en redes sociales habían mostrado en las últimas horas mensajes a favor de Israel que el propio Corera Izu había borrado de sus redes sociales. El implicado había clausurado su cuenta, aunque previamente algunos usuarios hicieron capturas de pantalla de sus mensajes en 'X', antes Twitter. Se trata de la única novedad en la junta directiva. Letrado de la Administración de Justicia, Corera ha ejercido como Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Pamplona y como profesor del Master de Abogacía de la Universidad Pública de Navarra.

Martín Corera Izu ha eliminado su cuenta de Twitter. Cree que así su historial sionista se borra. Pero Navarra no va a olvidar. pic.twitter.com/v4CHt9lQnc — Némesis (@Nemesiswings) August 22, 2025

¿Cómo sabemos la autenticidad de ese tuit? Si es verdad, no merece ser directivo de Osasuna — Frank Belt (@7925tres) August 21, 2025

Antes de presentar su dimisión la plataforma Sadar Bizirik (aglutina a las peñas osasunistas) reclamaba su salida por dichos comentarios. Su comunicado señalaba que no podían representa a Osasuna aquellas personas que «defienden de manera explícita y pública la estrategia militar del estado sionista de Israel».