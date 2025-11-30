El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Un accidente provoca retenciones en la A-8 hacia Vitoria a la altura de los túneles de San Mamés
Dani Olmo y Raphinha celebran uno de los goles del Barça el sábado ante el Alavés. Albert Gea (Reuters)
Análisis

Flick recupera su arsenal antes de un choque de titanes con el Atlético

Raphinha y Dani Olmo brillaron contra el Alavés, mientras que Pedri reapareció y tuvo treinta minutos para coger rodaje

Daniel Panero

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:16

Comenta

Hansi Flick terminó el partido contra el Alavés con dos grandes noticias en el frente de ataque. El técnico alemán pudo ver desde la ... banda cómo Raphinha y Dani Olmo dejaban atrás sus problemas físicos de forma definitiva y cómo brillaban en un triunfo apretado ante un rival incómodo en el Camp Nou. Son la mejor noticia para un Barça que ya tiene prácticamente todo su arsenal ofensivo disponible y que afronta un mes clave que dará su pistoletazo de salida este martes contra el Atlético de Madrid de nuevo en casa.

