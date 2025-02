Dani Olmo, un revulsivo de lujo que se alista para el tramo decisivo del curso

Dani Olmo fue la llave para el Barça este fin de semana. El jugador de Tarrasa fue suplente una vez más, pero en esta ocasión ... entró en la segunda parte y cambió la cara del equipo azulgrana. Se echó el equipo a la espalda y desde la mediapunta desestabilizó a Las Palmas hasta el punto de encontrar el gol que cambió la historia del partido. Su tanto sirvió para recuperar el liderato que el Atlético de Madrid había logrado previamente y para demostrar a Flick que sigue llamando a la puerta de la titularidad. De momento, es un revulsivo de lujo.

«Estoy al cien por cien, preparado para volver al equipo y a seguir aportando mi energía hasta el final. Yo me siento muy bien y contento de volver a jugar y de ayudar al equipo con goles y a ganar, que es lo más importante«, afirmó Dani Olmo nada más terminar el partido. El ex del RB Leipzig solo necesitó 45 minutos para llevarse el MVP del choque y para resolver el sudoku que se le había presentado al Barcelona en la zona de tres cuartos de campo. Y es que Fermín estuvo desaparecido durante el primer tiempo y su ausencia hizo que las vigilancias sobre Lamine Yamal y Raphinha fueran aún mayores. El resultado fue un equipo, el azulgrana, que fue incapaz de generar peligro sobre la portería de Cillesen.

Todo eso cambió con la entrada de Dani Olmo. Apareció entre líneas para desestabilizar a Las Palmas y cuando el balón no le llegaba fue capaz de salir de posición para bajar a recibir la pelota, arrastrar marcas y generar espacios fundamentales para que Lamine Yamal y Raphinha pudieran encarar. Así se gestó la mejoría azulgrana y así llegó el tanto que cambió el encuentro en una genialidad que va directa al poblado museo de golazos de Olmo. Recibió el balón, se deshizo de su par con un recorte y disparó con la zurda a la mismísima escuadra en una acción plagada de talento e improvisación. No es de extrañar que Álex Pérez, su víctima en el regate del gol, se deshiciera en elogios hacia él. «Ha entrado y ha cambiado el partido. Ha roto nuestro sistema, nos ha sorprendido», reconoció el zaguero.

La gran actuación de Dani Olmo no sorprendió, no obstante, a un Hansi Flick que sigue esperando a que recupere su mejor tono físico justo en el momento clave. El técnico germano aludió a esta razón para explicar una nueva suplencia del jugador del RB Leipzig. «El gol es muy importante para nosotros y para él. No ha jugado más antes porque estaba lesionado y también los otros estaban un poco mejor en cuanto a la forma física. Estamos contentos por él. Ha sido un buen gol», reconoció.

Suplente habitual

Brilló en Las Palmas, pero la realidad es que Dani Olmo se ha convertido en los últimos meses en un jugador habitual en el banquillo del Barça. No es titular desde el 15 de enero contra el Real Betis en la Copa del Rey y ese ha sido su único encuentro de inicio en todo 2025. Y eso que el el equipo de Flick atravesó un calendario muy cargado en enero, pero los problemas físicos que le hicieron estar fuera del terreno de juego dos semanas y la irrupción en esa posición de Gavi y Fermín han frenado la progresión de un jugador que empezó la temporada como un auténtico tiro.

Y es que Dani Olmo había encontrado su sitio en el tramo inicial de curso. Había irrumpido en la mediapunta justo por detrás del tridente formado por Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski y desde ahí consiguió anotar cinco tantos en los cinco primeros partidos que disputó de Liga. Sus cifras le abrieron las puertas de la titularidad, pero las lesiones se la cerraron de par en par. Hasta en dos ocasiones ha tenido que frenar su progresión por problemas físicos, algo que Flick quiere evitar a toda costa ahora que el calendario se recrudece con la Copa del Rey y el regreso de la Liga de Campeones. Dani Olmo es un revulsivo de lujo ahora, pero vuelve a llamar a la puerta de Flick.