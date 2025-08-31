El Barça salva un polémico punto en Vallecas

Daniel Panero Domingo, 31 de agosto 2025, 23:40 | Actualizado 23:50h. Comenta Compartir

El Barça salvó este domingo un punto en Vallecas, y gracias. El conjunto que dirige Hansi Flick firmó un partido muy discreto ante el Rayo, empató a uno y dejó una de las imágenes más polémicas de la temporada después de que el 0-1 llegara tras un discutido penalti sobre Lamine Yamal que no se pudo revisar por problemas técnicos del VAR. Los culés no supieron administrar la ventaja y solo Joan García fue capaz de sostener al Barça con una actuación que le consagra como el nuevo amo y señor de la portería azulgrana.

Y es que el partido comenzó siendo una trampa para el Barça. Quizá fuera por el mal estado del césped, por el silencio total de parte del público de Vallecas en protesta por la gestión de Martín Presa, por todo el ruido ocasionado por el caso Fermín o hasta por los problemas de Mateo Busquets para mantener el contacto con la sala VAR, pero el caso es que los culés estuvieron incómodos ya desde el arranque. Ya lo predijo Hansi Flick, que introdujo en la zaga a Eric García y Christensen para eludir la presión franjirroja en campo contrario, pero ni por esas logró el Barça salvarse de las garras de un campo en el que es prácticamente imposible sentirse cómodo como equipo visitante.

Esta vez el Barça probó varias fórmulas. La entrada de Dani Olmo en la mediapunta y la presencia de Ferran Torres para descargar balones debían suponer una superioridad numérica en la parcela ancha que no se llevó a cabo. El Barça no pudo en la primera parte con Pathé Ciss, Unai López y Pedro Díaz y por ahí se empezó a fraguar el buen papel de los de Iñigo Pérez, que por momentos zarandearon al campeón gracias a centros laterales. Tanto fue así que Joan García tuvo que salvar los muebles ante una llegada de Ratiu y después de un saque de esquina en el que Luiz Felipe logró conectar un cabezazo que salió centrado.

Rayo Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Óscar Valentín, min. 76), Chavarría, Unai López (Fran Pérez, min. 59), Pathé Ciss, Pedro Díaz, Isi (Pacha Espino, min. 92), Álvaro García (Gumbau, min. 93) y De Frutos (Camello, min. 76). 1 - 1 Barcelona Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Balde (Gerard Martín, min. 78), De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermín, min. 63), Raphinha (Rashford, min. 63) y Ferran Torres (Lewandowski, min. 78). Goles: 0-1: min. 40, Lamine Yamal, de penalti. 1-1: min. 67, Fran Pérez.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Batalla, Trejo, Unai López, Koundé y Chavarría.

Incidencias: Partido de la jornada 3 de Liga disputado en el Estadio de Vallecas ante 14.438 espectadores.

El Barça estaba frustrado, no encontraba la fluidez de otros días y parecía estar en un callejón sin salida, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos con la madre de todas las polémicas. Mateo Busquets ya había avisado a los capitanes de que no había videoarbitraje cuando Lamine Yamal cayó en el área y el árbitro decretó penalti a la vieja usanza, sin posibilidad de revisión, ante la indignación de una grada que entendía que no había absolutamente nada. El propio Lamine Yamal transformó la pena máxima y bajó el telón de un primer acto en el que el protagonista no fue ninguno de los 22 futbolistas, sino una decisión cuanto menos discutible.

Un quiero y no puedo

Tras la reanudación, el Rayó elevó todavía más la intensidad en los duelos. Cada balón dividido era una batalla y el Barça seguía sin encontrar la fórmula para que Pedri y De Jong pesaran más en el juego. En ese contexto, los franjirrojos se sentían cómodos y seguían amenazando la espalda de los laterales azulgranas. Así, llegaron las ocasiones en la primera mitad y así tuvo que aparecer una vez más Joan García para demostrar que Flick tiene este año uno de los mejores porteros de la Liga. Sacó una mano prodigiosa a Isi y se anticipó a De Frutos cuando el gol ya se cantaba en Vallecas.

Fueron los últimos avisos antes de que Flick decidiera agitar la coctelera. El técnico alemán introdujo a Rashford y a Fermín, pero no evitó que el Estadio de Vallecas entrara en ebullición, contagiado por el ímpetu de un equipo con toda la fe del mundo. El empate cayó por su propio peso tras un saque de esquina medido de Isi que Fran Pérez, libre de marca, envió a la red para poner patas arriba el encuentro a falta de veinte minutos. A partir de ahí, partido roto. El Rayo quería más, pero se topó con un descomunal Joan García, mientras que el Barça quiso pero no pudo. Flick introdujo a Gerard Martín y Lewandowski, pero no encontró el gol y se tuvo que conformar con un punto polémico.