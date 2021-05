FC Barcelona-Real Madrid Competición fija el clásico para el 18 de diciembre Tras analizar un informe del Área de Competiciones de la Federación y los numerosos informes «no vinculantes» remitidos por LaLiga, que anuncia «acciones legales» ante los «organismos públicos u órganos jurisdiccionales que estime oportuno» Casemiro, Carvajal y Messi, en un clásico reciente / Vídeo: Europa Press RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 23 octubre 2019, 19:25

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha acordado fijar este miércoles para el próximo 18 de diciembre la fecha de celebración del clásico FC Barcelona – Real Madrid CF correspondiente a la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, que debía disputarse el 26 de octubre y que fue aplazado al concurrir causas excepcionales.

La decisión del Comité de Competición se ha producido tras analizar en los últimos días las propuestas de ambos clubes, a los que invitó a ponerse de acuerdo en una fecha y que coincidieron en señalar el 18 de diciembre para la celebración del partido aplazado. También ha analizado un informe del Área de Competiciones de la RFEF así como los numerosos informes remitidos por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que no son vinculantes.

En su reunión del miércoles, Competición ha analizado también las últimas alegaciones de ambos clubes, que mantienen la propuesta inicial de jugar el partido el próximo 18 de diciembre. La decisión se tomó con el voto a favor de dos miembros del Comité y uno en contra.

CSD... o justicia ordinaria

LaLiga, que fue la primera en solicitar el aplazamiento del partido, anunció en un comunicado que «no comparte la resolución del Comité de Competición de fijar el 18 de diciembre –siguiendo el acuerdo alcanzado por el FC Barcelona y el Real Madrid, pese a la negativa de LaLiga- como fecha de disputa del Clásico anteriormente aplazado, si bien está estudiando la documentación recién recibida del expediente referente a este procedimiento para valorar las posibles acciones legales a entablar, contra las instituciones que corresponda y ante los organismos públicos u órganos jurisdiccionales que estime oportuno».

La patronal considera que «ante lo escueto de la resolución, la falta de referencia a normas jurídicas y la referencia a varios informes y documentos a los que esta Liga no ha tenido acceso hasta ahora, se precisa de un estudio pormenorizado de todos los documentos del expediente de referencia para valorar las posibles acciones a interponer, contra qué instituciones, y ante a qué órganos u organismos».

El primero será el Consejo Superior de Deportes cuya presidenta, María José Rienda, está en funciones. El caso, por tanto, podría acabar en manos de la justicia ordinaria ya que LaLiga entiende que es suya la potestad para fijar la fecha del partido.

LaLiga está estudiando el expediente «para valorar las posibles acciones legales a entablar, contra las instituciones que corresponda y ante los organismos públicos u órganos jurisdiccionales que estime oportuno»

LaLiga ya intentó con todo tipo de alegaciones que se jugará el sábado 7 de diciembre para las 13 horas, descartada tanto por el Barça como por el Madrid, ya que Javier Tebas propuso el 4 de diciembre, también miércoles, al considerar que el 18-D es una mala opción debido a que coincide con una fecha reservada en el calendario para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, de la que están exentos ambos equipos, pero, sobre todo, por tratarse de un día entre semana, cuando el deseo de la patronal es que el gran duelo entre los dos colosos del fútbol español se dispute en sábado.

«El 18 de diciembre no puede ser, porque hay Copa del Rey ese día. Si ha quedado desierto el concurso (de los derechos de televisión) de la Copa, si encima le ponen el clásico, va a quedar superdesierto. Ese día no puede ser. Habrá que sentarse y establecer qué fecha», lanzó Tebas el jueves pasado antes de la primera reunión de Competición que ya desestimó su solicitud de invertir el orden de campos de los clásicos que rechazaron desde el principio Barça y Madrid. «Cuando se decida la suspensión y consiguiente aplazamiento de un partido, deberá requerirse el informe previo de LaLiga, que no tendrá carácter vinculante», ya avisó el Comité de Competición el viernes.