El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El comentario de Jagoba Arrasate que desata las risas en sala de prensa: «No me he fumado nada, eh»

El técnico ha conseguido este fin de semana su primer triunfo de la temporada

G. C.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:20

El técnico Jagoba Arrasate celebró con alivio el primer triunfo del Mallorca en esta temporada ante el Alavés. Y lo hizo dejando una anécdota en rueda de prensa. Preguntado por un periodista que le planteaba que sus ojos tenían «un punto vidrioso» al conseguir la victoria, el preparador vizcaíno descolocó con su respuesta y desató las risas de los presentes en la sala. «No me he fumadonada, eh. La tensión, estaba sudando.. a veces se sufre más por el resultado que por lo que está pasando en el campo... No te voy a engañar, cuando acabó el partido no lo celebré tanto porque me quedé un poco pluf», reconocía.

Arrasate confió que los tres puntos cosechados en casa sean «un punto de inflexión» para un conjunto balear que ha empezado renqueante la temporada. «En la situación que estamos estoy muy contento, nos hemos quitado un gran peso de encima. He visto un espíritu colectivo, una conexión con la grada, no recordaba ya no lo que era ganar, sino dejar la puerta a cero», analizó tras las primeras siete jornadas disputadas de Liga.

«El primer paso era ganar, la afición nos ha ayudado no por cantidad, si no por calidad. Creo que ayer dije que la madrugada del miércoles fue positiva, la reunión con los jugadores también y acepto el partido, aunque hay que exigir más», añadió. Al final del choque, se vio a todo el equipo abrazado,un gesto «de unión, porque pasan muchas horas juntas y en todos los momentos ser una familia».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  2. 2 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  3. 3 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  4. 4

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  5. 5

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  6. 6 Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»
  7. 7

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  8. 8

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  9. 9

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  10. 10

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El comentario de Jagoba Arrasate que desata las risas en sala de prensa: «No me he fumado nada, eh»

El comentario de Jagoba Arrasate que desata las risas en sala de prensa: «No me he fumado nada, eh»