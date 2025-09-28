El comentario de Jagoba Arrasate que desata las risas en sala de prensa: «No me he fumado nada, eh» El técnico ha conseguido este fin de semana su primer triunfo de la temporada

Domingo, 28 de septiembre 2025

El técnico Jagoba Arrasate celebró con alivio el primer triunfo del Mallorca en esta temporada ante el Alavés. Y lo hizo dejando una anécdota en rueda de prensa. Preguntado por un periodista que le planteaba que sus ojos tenían «un punto vidrioso» al conseguir la victoria, el preparador vizcaíno descolocó con su respuesta y desató las risas de los presentes en la sala. «No me he fumadonada, eh. La tensión, estaba sudando.. a veces se sufre más por el resultado que por lo que está pasando en el campo... No te voy a engañar, cuando acabó el partido no lo celebré tanto porque me quedé un poco pluf», reconocía.

Arrasate confió que los tres puntos cosechados en casa sean «un punto de inflexión» para un conjunto balear que ha empezado renqueante la temporada. «En la situación que estamos estoy muy contento, nos hemos quitado un gran peso de encima. He visto un espíritu colectivo, una conexión con la grada, no recordaba ya no lo que era ganar, sino dejar la puerta a cero», analizó tras las primeras siete jornadas disputadas de Liga.

«El primer paso era ganar, la afición nos ha ayudado no por cantidad, si no por calidad. Creo que ayer dije que la madrugada del miércoles fue positiva, la reunión con los jugadores también y acepto el partido, aunque hay que exigir más», añadió. Al final del choque, se vio a todo el equipo abrazado,un gesto «de unión, porque pasan muchas horas juntas y en todos los momentos ser una familia».

