Cinco partidos de sanción para Correa

Malas noticias, aunque esperadas, para Ángel Correa. El delantero del Atlético de Madrid ha sido castigado con cinco partidos de sanción por su expulsión el pasado domingo en Getafe y sus insultos al colegiado del partido Guillermo Cuadra Fernández. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (FEF) ha aplicado la sanción mínima, por lo que no puede ser recurrida por el club, ya que el delantero del Atlético se exponía a un máximo de 12 partidos de suspensión, según se explica en la resolución. Correa ha recibido una sanción de cuatro partidos por sus insultos más uno por la tarjeta roja que vio en el Coliseum.

Ángel Correa fue expulsado en el minuto 88 del partido de la última jornada de Liga ante el Getafe por una plantillazo a Djené. La jugada se revisó en el VAR y tras ver la roja, el delantero argentino insultó gravemente al árbitro, Cuadra Fernández, que reflejó las palabras del delantero rojiblanco en el acta del partido: «Hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre».

Como se trata de una sanción grave, Correa se perderá los siguientes cinco partidos del calendario independientemente de que sean partidos de Liga o Copa del Rey. Por ello, el delantero del Atlético se perderá los partidos de Liga ante Barcelona, Espanyol, Sevilla y Valladolid, y la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona.

La sanción para Correa se ha decidido en virtud del artículo 99 del Código Disciplinario que reza así: «Insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as o cuarto/a árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52«.

No se han tenido en cuenta las disculpas

Aunque el Comité de Disciplina ha decidido aplicar la sanción mínima, no ha influido el arrepentimiento espontáneo del jugador: «Finalmente, siendo loable la reacción del jugador a través de sus redes sociales, en modo alguno tales disculpas pueden tener en sentido estricto la consideración y los pretendidos efectos del arrepentimiento espontáneo como circunstancia atenuante, máxime cuando este órgano disciplinario considera oportuno motu propio imponer la sanción mínima de suspensión por cuatro partidos prevista en el citado artículo 99 del Código Disciplinario de la FEF», señala el comunicado del Comité.

Tras el partido ante el Getafe, el delantero argentino pidió perdón públicamente por sus insultos. «Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro», escribió Correa.

