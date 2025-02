Ancelotti: «Que Tebas esté tranquilo, que aquí nadie ha perdido la cabeza» «El Real Madrid quiere cambiar un sistema que no le gusta; no hay nada perverso en pedir los audios del VAR de la entrada a Mbappé», responde también el técnico italiano al presidente de la FEF

Amador Gómez Madrid Viernes, 7 de febrero 2025, 13:08 Comenta Compartir

«Tebas puede quedarse tranquilo, porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Simplemente se ha pedido una explicación para cambiar un sistema con el que, por lo que veo, nadie está contento. Piensan que el sistema favorece al Real Madrid y cuando el Real Madrid quiere cambiar el sistema están en contra. Esto me sorprende un poco. Que Tebas está tranquilo, que nadie de nosotros ha perdido la cabeza», insistió este viernes Carlo Ancelotti después de las declaraciones realizadas el día anterior del presidente de LaLiga motivadas por la incendiaria carta del club blanco y sus presiones a los árbitros.

«No me consta que el Real Madrid presione al Atlético. El Real Madrid quiere cambiar un sistema que no le gusta», aseguró el técnico italiano cuando se le preguntó su opinión por los tuits publicados por el club rojiblanco, entrando en la guerra entre el club que preside Florentino Pérez y los colegiados. «No he visto los tuits, porque soy de la antigua generación, del bolígrafo. A veces las redes sociales sacan argumentos y debates con poco sentido, porque en mi opinión son invisibles, lanzados por alguien que no conozca. A quien me critica quiero verle la cara», zanjó Ancelotti.

También respondió Ancelotti al presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Rafael Louzán, que aseguró que no se remitían al club los audios del VAR del Espanyol-Real Madrid que reclama porque en opinión del dirigente gallego la entidad blanca podría utilizarlos «de forma perversa», a través de su televisión oficial. «No sé por qué no los quieren dar. Tienen que preguntarles a ellos. Hemos pedido audios que algunas veces han sacado y otras veces no. Es una jugada (la dura entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé) que queremos saber cómo la han manejado. Nada más. No hay nada perverso», apuntó el técnico del Real Madrid.

Reclama «compromiso defensivo»

En el aspecto deportivo, de cara al derbi de este sábado en el Bernabéu, Ancelotti volvió a reclamar «compromiso colectivo defensivo». «Los cuatro de arriba (Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius) han marcado más de 60 goles, que es mucho, pero con la solidez defensiva estamos en emergencia. Es un trabajo colectivo. El equipo también necesita la ayuda de los de arriba a nivel defensivo. Soy capaz de convercelres que también tienen que defender. Lo haré. No es un solo un problema de los cuatro, sino de arreglar bien las cosas. Cuando tenemos que presionar, bajar el bloque... Estamos convencidos de arreglarlo en estos partidos muy importantes (contra el Atlético y el Manchester City). Mañana jugamos contra uno de los mejores en este sentido», reconoció.

«A veces falta le un poco de equilibrio al equipo y alguno piensa que quitar a un delantero puede resolver el problema, pero no es así. El problema defensivo es colectivo, incluidos los delanteros, los medios y los defensas. Muchos se olvidan de que tenemos una emergencia total en la defensa. Hemos perdido a Carvajal, a Militao... y hemos sacado buenos resultados. Estamos en la pelea por todo», recordó.

Ancelotti insistió en las bajas que ha sufrido esta temporada el Madrid de jugadores clave en defensa. «Rüdiger y Alaba volverán muy pronto, pero nos han faltado defensas muy importantes y lo hemos arreglado sacando jóvenes que han aportado, cambiando de posición a jugadores... No ha sido una situación normal. A mí me gustaría poner a Tchouaméni como centrocampista… Tenemos que manejar la emergencia que tenemos en este momento, pero algunos resultados hemos sacado porque seguimos líderes», justificó ante las críticas.

Tras anunciar que Lucas Vázquez y Camavinga «estarán disponibles» para recibir al Atlético, Ancelotti aseguró que pondrá en juego «una alineación que tenga calidad y compromiso, las dos cosas que te llevan al éxito al final». «La llave es combinar las dos cosas. Esta temporada hemos tenido más calidad que compromiso y estamos trabajando para intentar igualarlo», lanzó.