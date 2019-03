Jornada 28 El Barça, ante uno de sus dos verdugos en esta Liga Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Enric Fontcuberta (Efe) Con la intención de no dar vida a sus perseguidores, el líder visita al Betis, que se impuso por 3-4 en el Camp Nou en la primera vuelta P. RÍOS BARCELONA Domingo, 17 marzo 2019, 07:19

Once jornadas quedan de Liga, 33 puntos en juego, y el Barça manda con siete de ventaja sobre el Atlético y nueve sobre el Real Madrid, dos perseguidores a los que ya sólo les queda un aliciente esta temporada tras sus eliminaciones en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey: intentar dar caza al equipo azulgrana. El conjunto de Ernesto Valverde tendrá menos descanso al haberse clasificado para los cuartos de final de la competición europea, donde ya la espera el Manchester United (miércoles 10 de abril en Old Trafford y martes 16 en el Camp Nou), y además afrontará la final de Copa ante el Valencia en el horizonte, el sábado 25 de mayo en el Benito Villamarín. Precisamente, el Barça visita este domingo el estadio verdiblanco sabiendo que una victoria afectaría más al ánimo ya tocado de Atlético y Madrid, pero también consciente de que una derrota les daría vida. El líder tiene margen, pero su calendario es exigente y no quiere dar señales de debilidad. Llega un parón por las selecciones y mantener la ventaja, como mínimo, es fundamental psicológicamente.

El Betis es uno de los dos equipos que han derrotado al Barça en esta Liga. El otro fue el Leganés (2-1). Lo hizo el equipo de Quique Setién con un partido soberbio en el Camp Nou (3-4) en el día que su a veces cuestionada idea futbolística, basada en el 'dream team' de Johan Cruyff, alcanzó todo su esplendor. Aquel gran juego le valió al técnico para sonar como posible relevo de Valverde en el banquillo azulgrana de cara a la próxima temporada, pero desde entonces el 'Txingurri', solventadas algunas dudas, ya ha renovado, mientras que Setién ha visto su prestigio dañado con las eliminaciones en la Liga Europa y en la Copa, aunque en Liga el Betis (octavo a seis puntos del cuarto) sigue peleando por plaza europea, incluso de Liga de Campeones.

No se esperan demasiadas rotaciones en el Barça porque los jugadores han tenido tiempo de recobrar fuerzas tras su enorme esfuerzo ante el Lyon (5-1) el pasado miércoles. Tuvieron descanso el viernes y celebraron la renovación de Jordi Alba con una cena el jueves por la noche. Semedo y Umtiti, suplentes en la Liga de Campeones, podrían entrar por Sergi Roberto y Lenglet en la defensa. También debería volver al once Arturo Vidal, con el plus de energía que necesita el equipo en estos pulsos, aunque cuesta creer que Rakitic o Arthur vayan a quedarse en el banquillo. Son fijos, salvo contratiempo mantenido en secreto, Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets, Messi, Luis Suárez y Coutinho. Dembélé, que tiene para un mes de baja por una lesión muscular, se quedará en la enfermería junto a Rafinha y Vermaelen, aunque ya fue convocado por Bélgica sin haber recibido el alta.

El Betis tiene las bajas de Francis y Junior, protagonista de aquel pulso en el Camp Nou con sus internadas por la izquierda. Quique Setién, preparado ya para discutir la posesión al Barça, cree en otra victoria: «Siempre es posible volver a ganarle tras el triunfo en el Camp Nou. El fútbol a veces rompe la lógica. Es verdad que el Barcelona es casi casi infalible pero la realidad es que no lo es. La muestra la tuvimos en la ida. Ahora llega en un gran momento el Barcelona. Es un equipo muy poderoso, con grandísimos futbolistas, y las posibilidades de ganarle son reducidas, pero las que tengamos las vamos a tratar de aprovechar. Estamos convencidos de hacer un buen partido y estamos firmemente convencidos de que podemos dar otra sorpresa importante en este partido».

Se espera un lleno hasta la bandera en el último partido de Messi con el Barça antes de regresar a la selección argentina tras su descanso post-Mundial de Rusia. En su país también esperan su mejor versión. Otro protagonista será Canales, merecido nuevo internacional de Luis Enrique y en gran forma.

-Alineaciones probables:

Betis: Pau López, Mandi, Batra, Sidnei, Joaquín, Lo Celso, Carvalho, Canales, Guardado, Jesé y Loren.

Barça; Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Luis Suárez y Coutinho.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario: 20:45 h.

TV: Movistar Partidazo.