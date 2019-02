Jornada 22 Morata, la estrella que busca deslumbrar ante el Betis El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dando instrucciones a sus jugadores. / AFP El nuevo delantero del Atlético está preparado para debutar en el Villamarín, donde se reencuentra con Jesé ICÍAR MUÑOZ Madrid Domingo, 3 febrero 2019, 00:47

El Betis y el Atlético de Madrid disputan este domingo un partido de máxima atracción, entre equipos amigos con estilos de juego parecidos, con ganas de hacer cosas importantes esta temporada. Los verdiblancos vuelven a la Liga con la resaca copera pero con el ánimo por las nubes, aunque con aspiraciones de situarse en puestos europeos, mientras que los rojiblancos, descansados, esperan llevarse los tres puntos para no perder de vista al Barcelona.

Tras 14 años sin llegar a una semifinal de Copa, el Betis confía en seguir sonriendo en el Benito Villamarín, esta vez en Liga, frente a un rival siempre complicado, y es que desde la llegada al banquillo colchonero de Diego Pablo Simeone, el conjunto sevillano no ha sido capaz de vencer nunca al Atlético. De los anteriores encuentros contra el Betis encadena doce partidos sin perder los rojiblancos, con un balance de nueve triunfos y tres empates.

Las miradas de este encuentro se situarán en Jesé Rodríguez y Álvaro Morata, que volverán a encontrarse en un cruce de camino, tras la salida de ambos del Real Madrid, con már pena que gloria. Los dos apuntaban maneras para ser las estrellas del equipo madridista, pero sus sueños se truncaron sin oportunidad en los clubes a los que han ido, pero han llegado este mercado invernal para poder triunfar. Las vueltas que da la vida. Posiblemente, Morata tenga más suerte que el canario en debutar, por la necesidad, aunque lo que le costará será ganarse a la afición después de vestir la camiseta del enemigo.

Pese a la entidad del adversario y los antecedentes, Quique Setién mantiene la esperanza y las ganas de ganar al Atlético, y más en su propia casa. «Hay varios rivales a los que nos cuesta ganarles. Siempre hay equipos y momentos que te ponen en muchas dificultades. Con el Atlético ya contamos con que nos va a poner un partido complicado. Es muy compacto, muy sólido en defensa. Tiene ahora, además, dos de los mejores delanteros del mundo», comentó este sábado el entrenador del Betis.

Todos los equipos están teniendo problemas con la enfermería y el Betis no iba a ser menos. El técnico verdiblanco no podrá contar con Tello en un mes y medio por rotura en el isquiotibial derecho, y ante el Atlético tampoco estará William Carvalho, que sufre un esguince en la rodilla derecha. No obstante, también tiene buenas noticias, como la vuelta de Javi García, Guardado y Junior, aunque es posible que Setién rote a varios jugadores pensando en el partido de Copa ante el Valencia. La novedad fue la entrada en la convocatoria del fichaje de invierno más mediático, Jesé, que llega cargado de energía y trabajando desde el día en que pisó Sevilla, para luchar por un puesto en la titularidad.

El Atlético, con una competición menos, pero pensando en que cada partido es el último, llega a Sevilla con una racha de 100 partidos sin perder, desde el encuentro de Champions ante el Borussia Dortmund, lo que hace que sus rivales tengan cierto respeto al muro rojiblanco. Simeone ya tiene además en sus filas a su aclamado delantero, Morata, al que hace dos temporadas rogaba que se fuera con él al Atlético. Su delantera deseada la tendrá junto con Griezmann. Con el que no podrá contar será con Godín, que se retiró en el descanso del partido ante el Getafe y que sufre una elongación en el aductor del muslo derecho. Los que han dicho adiós a la enfermería son Vitolo y Filipe Luis, que vuelven al equipo para comenzar el largo mes de febrero que les espera con la Liga y la Champions en juego.

Alineaciones probables:

Betis: Pau López, Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei, Francis, Javi García, Guardado, Lo Celso, Joaquín y Loren.

Atlético de Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Lucas, Juanfran, Rodri, Thomas, Saúl, Correa, Griezmann y Morata.

Árbitro: Medié Jiménez (Catalán).

Estadio y horario: Benito Villamarín. 16:15 h. (beIN).