Jornada 24 El Valladolid no quiere ser convidado de piedra en la fiesta de Valverde El Barça recibe al Valladolid tras dos empates en Liga y antes de viajar a Lyon en la Liga de Campeones P. RÍOS Barcelona Sábado, 16 febrero 2019, 01:02

No se puede decir que fuese la crónica de una renovación anunciada, aunque tampoco se debería hablar de una continuidad sorprendente. Ernesto Valverde sabe que no se puede fiar demasiado de unos directivos con la lengua afilada, siempre en privado, nunca a la cara, cuando los resultados del Barça no han sido los esperados o el juego no ha convencido. No es un secreto para él que hasta el propio presidente, Josep Maria Bartomeu, le hubiese despedido tras el KO en Roma en la pasada Liga de Campeones. También es consciente que una creciente parte de la opinión pública azulgrana le considera poco atrevido con la cantera y algo conservador en comparación con el juego añorado de los equipos de Johan Cruyff y Pep Guardiola. Pero sí tiene el apoyo de la plantilla, con Messi, Piqué y Busquets a la cabeza, quienes valoran la tranquilidad que transmite en un club en el que la llegada de un entrenador con otro talante podría hacer explotar todo por los aires. Una vez puesto todo en la balanza, el técnico vasco dio el sí a Bartomeu y el anuncio se produjo este viernes por la mañana, en la previa de un Barça-Valladolid que ha quedado en un segundo plano. Ernesto Valverde firmó su renovación hasta 2020 con la opción de ampliar su vínculo hasta 2021.

«Me encuentro muy cómodo trabajando aquí, con el respaldo del club y también muy cómodo con los jugadores. Sabemos de la dimensión que tiene nuestro club, y es un reto apasionante dirigir a este equipo y a estos jugadores. Todo eso hace que sea un aliciente más para continuar. Estoy agradecido porque el club valora lo que estoy haciendo, me han planteado la posibilidad de continuar y estoy encantado con la situación», explicó Valverde tras la firma de su contrato, aunque luego, en la rueda de prensa previa al Barça-Valladolid, dio más detalles del proceso que le había llevado a renovar.

«Ya dije que la relación que tenía con el club era buena y todo había sido de una manera natural. La entidad me lo propuso hace un tiempo, nos dimos un tiempo para madurarlo todo. Hemos pensado que era un buen momento. Con el equipo también hay buena sintonía», explicó el 'Txingurri', quien se siente «respetado por la gente, no tengo ningún problema con nadie». No ocultó que «este punto de estabilidad con la renovación nos viene bien. Lo he valorado. El excesivo ruido puede afectar». Y, como no puede ser de otro modo en el loco mundo del fútbol, el día de su renovación ya fue preguntado por lo que puede pasar si no gana títulos: «Cuando suceda, si sucede, lo hablaremos. Pero las intenciones de los clubs y los entrenadores al firmar siempre es la mejor. Al final todos sabemos cómo es el fútbol, todo está marcado por los resultados que se puedan conseguir. La idea es que confían en ti para lograr resultados».

Josep Maria Bartomeu, presidente del club, valoró la continuidad del entrenador en las redes sociales: «Con la renovación de Ernesto Valverde garantizamos la continuidad de un entrenador y de una persona que representa de manera excelente los valores del FC Barcelona y la visión que tenemos del fútbol. Compartimos un proyecto ganador para el Barça».

El regalo deseado por Valverde con motivo de su renovación es una victoria ante el Valladolid. «Empezamos una secuencia de partidos en los que nos jugamos tres competiciones. Incluyo el partido de mañana, no nos olvidamos de que llevamos empatando dos partidos seguidos en Liga y queremos volver a ganar. La mejor forma de afrontar encuentros fuera de casa ante rivales importantes es con una victoria y una sonrisa. Nos hace falta. Llega la parte decisiva de la temporada, para la que trabajamos durante todo el año», recordó.

Vuelve Alba tras su cumplir un partido de sanción en Bilbao y todo indica que Messi y Dembélé ya están al cien por cien. El hecho de no haber tenido partido intersemanal invita a pensar que Valverde no hará rotaciones aunque el martes afronte la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Lyon. Son baja Umtiti, aunque él quiere reaparecer ya, Rafinha, Cillessen y Arthur.

El Valladolid llega sin dos titulares como Óscar Plano, sancionado, y Rubén Alcaraz, con molestias. También son baja por lesión Hervías y Luismi, mientras que Moi Delgado no entró en la lista de Sergio González. El técnico insinuó la posibilidad de jugar con tres pivotes, aunque destacó que «lo importante es hacer valer la fuerza del grupo».

- Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Luis Suárez y Dembélé

Valladolid: Masip; Moyano, Calero, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Borja, Míchel, Anuar; Ünal y Guardiola

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano)

Estadio: Camp Nou

Hora: 20.45 h.

TV: Movistar Partidazo