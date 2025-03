El Barça ya no tiene mandíbula de cristal

El Barcelona demostró este domingo en el Metropolitano que tiene una personalidad indestructible. El conjunto que dirige Hansi Flick remó contra viento y marea ... y terminó dándole la vuelta a un 2-0 que ya parecía definitivo en favor de los de Simeone. Lo hizo en el peor contexto posible, con una atmósfera hostil y con la Liga en un puño. Es el enésimo golpe sobre la mesa de un equipo que siempre cae de pie y que ha sufrido una metamorfosis en apenas unos meses. De pecar de mandíbula de cristal ha pasado a exhibir colmillos afilados.

Y es que el Barça sufrió varios contratiempos en territorio colchonero y se supo reponer a todos ellos. No fue el día de varios de sus jugadores más importantes, no tuvo el acierto de otros días y ni siquiera estuvo fino en la zaga, donde concedió facilidades a Julián Álvarez, Giuliano y compañía. Pese a ello, persistió y mantuvo la fe en un modelo que no varía en función del guion de partido. «Después de recibir dos goles, mostramos una gran mentalidad. La reacción ha sido increíble. No han tirado la toalla. Estoy muy, muy orgulloso», destacó Flick en la rueda de prensa posterior al partido.

Las palabras del alemán son las de un técnico que sabe que ha conseguido algo que parecía imposible en los últimos años en el Barça. Los culés sabían jugar cuando el viento corría a favor, pero sufrían mucho cuando venía de cara. Eso hacía que el Barça fuera un equipo frágil en determinados momentos de partido y que el equipo se cayese al mínimo golpe. Le pasó en los sonados batacazos en Liga de Campeones, donde sufrió remontadas inexplicables, y también en Liga, donde coleccionó partidos impropios de un equipo que buscar pelear con los más grandes por los títulos.

El Barça ha logrado, al menos por el momento, dejar ese apartado atrás. Flick ha dotado a su grupo de futbolistas de una personalidad indestructible y de un modelo de juego innegociable en el que se participa o se está fuera. Así, ha conseguido mantener el ritmo en exhibiciones que han durado noventa minutos y también en encuentros que han sufrido más curvas de las deseadas. Le pasó contra el Real Madrid en los dos compromisos disputados este curso, en el heroico 4-5 cosechado en Da Luz en la fase de grupos o este mismo domingo en un encuentro que parecía condenado a ser un paso atrás en la lucha por el título. «Demuestra que el equipo cree en sus puntos fuertes. Todo el mundo trabaja en la misma dirección. Somos una gran familia», aseguró el entrenador germano.

Todos enchufados

El Barça ha llegado al parón de selecciones demostrando que tiene una plantilla en la que todos los recursos son importantes. Tan solo Ansu Fati parece lejos de la dinámica de grupo y eso es mucho decir teniendo en cuenta el brillo que están teniendo teóricos titulares como Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski o Pedri. La segunda unidad ha crecido en los últimos meses y Flick la ha sabido utilizar poco a poco para dar relevo ante la aglomeración de encuentros. Contra el Atlético los cambios fueron fundamentales. El técnico alemán introdujo en el segundo acto a Eric García, Araujo, Gerard Martín y Ferran Torres, que terminó siendo definitivo.

Ferran entró por la banda izquierda, desplazó a Raphinha y no paró de trazar diagonales con el objetivo de sorprender a una defensa estática como la de Simeone. El Barça supo cambiar el ataque posicional por uno más móvil y sorprendió con cuatro tantos en apenas 26 minutos, una carnicería en toda regla que ya han sufrido otros equipos como el Valladolid (7-0), el Girona (1-4), el Villarreal (1-5), el Sevilla dos veces (5-1 y 1-4), el Real Madrid en dos ocasiones (0-4 y 2-5), el Betis (5-1), el Mallorca (1-5), el Valencia (7-1), la Real Sociedad (4-0) o el Benfica (4-5). Todos han sufrido la voracidad de un Barça que no levanta el pie del acelerador y que ahora también sabe caer de pie.