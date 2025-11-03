El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Frenkie de Jong, durante el partido ante el Elche. EP
Análisis

El Barça entrega las llaves a De Jong

El neerlandés atraviesa su mejor momento como azulgrana y es clave para que su equipo no acuse la baja de Pedri

Daniel Panero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

Frenkie de Jong atraviesa un momento extraño. Mientras el Barcelona se llena de dudas en el juego, vive momentos de zozobra como en el clásico ... o acumula lesionados, él atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Frente al Elche volvió a cuajar un gran partido y fue clave para que los azulgranas se impusieran sin demasiados apuros por 3-1 en el Lluis Companys. Ha crecido exponencialmente en el último año y por primera vez desde que es culé ya nadie duda de su importancia en el equipo. Es el renacimiento de un jugador que parecía estancado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  6. 6

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  9. 9

    Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia
  10. 10

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Barça entrega las llaves a De Jong

El Barça entrega las llaves a De Jong