El Barça llega hoy a Vitoria y entrenará mañana en Ibaia para preparar el partido ante el Eibar Leo Messi en el choque ante el Sevilla. El equipo de Ernesto Valverde permanecerá en la capital alavesa hasta el sábado, cuando se medirá al Eibar en Ipurua M. BERMÚDEZ Jueves, 17 octubre 2019, 11:28

El Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición se ha cruzado en el camino del Barcelona hasta el punto de hacerle cambiar los planes antes de su partido del sábado en Ipurua ante el Eibar (13.00 horas). El equipo de Valverde tenía previsto en un principio viajar a Bilbao el viernes tras entrenar en la ciudad condal y pernoctar en el centro de la capital vizcaína. Pero finalmente Vitoria será el lugar elegido. Los altercados en Cataluña y los cortes de carreteras y el aeropuerto hicieron a los gestores del club cambiar sus planes varias veces. Primero pensaron en realizar el trayecto en autobús, pero el riesgo de quedar atrapados en una autopista y de tropezarse con los CDR les hizo dar marcha atrás y sopesar otras opciones. Decidieron entonces adelantar el desplazamiento a este jueves para evitar contratiempos.

Eso les obligaba a buscar unas instalaciones en las que realizar el entrenamiento de mañana. Contactaron con el Athletic y desde Ibaigane se les dijo que no había ningún problema para que la plantilla culé se ejercitara en las instalaciones de Lezama. Hasta ahí todo bien. El problema les llegó cuando se pusieron a buscar un alojamiento. El Barça suele pernoctar en el hotel Carlton. Llamaron para reservar habitaciones y se encontraron con algo que no esperaban. Desde la empresa les avisaron de que no podían aceptar ninguna reserva y que sería complicado que pudieran hallar un hueco en los hoteles de más estrellas de la capital. ¿El motivo? La ciudad acoge desde este jueves un congreso de endocrinología y nutrición en el que van a participar hasta el sábado 1.200 especialistas. Los alojamientos prácticamente rozan el lleno.

De ahí que los responsables de la primera plantilla azulgrana hayan tenido que improvisar otro plan de viaje: volarán a Vitoria, se hospedarán en un alojamiento de la misma cadena que el Carlton y entrenarán este viernes en las instalaciones del Alavés. Todo para llegar a tiempo a Ipurua y celebrar un encuentro donde ambas plantillas se juegan mucho.

El Barça se evita así los riesgos a los que se expuso en la temporada 2010/11. Entonces, Guardiola impuso que el equipo se desplazara el mismo día de partido. No contaba con que una gran nevada el 4 de diciembre de 2010 impidiera a los azulgrana volar desde Barcelona a Pamplona. El choque de Liga comenzaba a las ocho de la tarde, pero los jugadores culés no llegaron hasta el Sadar hasta las 20.02, tras coger un AVE en Zaragoza y viajar en autobús hasta la capital navarra. El encuentro arrancó casi una hora tarde. Los culés ganaron 0-3.