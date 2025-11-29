El Atlético hace historia por la vía rápida

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:55 | Actualizado 23:05h. Comenta Compartir

Día para guardar en los libros de historia en el Metropolitano. El Atlético, que superó con solvencia y por la vía rápida al Oviedo, ha batido un registro que ostentaba el Real Madrid hace más de 30 años para convertirse en el primer equipo en conseguir adelantarse en el marcador en las primeras 14 jornadas de la Liga. Por si fuera poco, con este triunfo el Cholo Simeone también ha igualado las 323 victorias logradas por Miguel Muñoz dirigiendo un banquillo de Primera, y solo es cuestión de tiempo que consiga superar las 344 que logró en su momento otra leyenda colchonera como es Luis Aragonés.

El Atlético, un equipo en estado de gracia al que le sale todo contra cualquier rival que tenga delante, vive su mejor momento de la temporada y ha hecho del Metropolitano un fortín inexpugnable. Celebró ambos registros tras vencer con justicia al Oviedo, que seguirá siendo el farolillo rojo de la Liga, para sumar su sexta victoria consecutiva en la competición doméstica y seguir metiendo presión a Madrid y Barcelona. Una primera parte de matrícula, con un doblete de Sorloth y grandes minutos del incansable Nico González y de los indetectables Hancko y Baena, le bastaron al conjunto colchonero para sentenciar el partido.

Ante un calendario que te exige todos los días y no perdona un mal partido, tuvo que reinventarse el Cholo para consiguer poner en liza un once competitivo, pero que al mismo tiempo permitiera dar refresco a algunos jugadores con más carga de minutos con la mira puesta en el partido del martes ante el Barça. Descanso merecido para tres intocables como Barrios, Giuliano y Julián Álvarez, en un equipo titular donde las grandes novedades eran la primera titularidad de Marc Pubill, la vuelta de Oblak y Griezmann siendo el escudero de Sorloth en el ataque. Por su parte, el Oviedo de Luis Carrión salía con Santi Cazorla como seña diferencial.

Atlético: Oblak, Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Nico (Giménez, min. 88), Koke (Raspadori, min. 75), Baena (Giuliano, min. 46), Gallagher, Griezmann (Barrios, min. 63) y Sorloth (Julián, min. 63). 2 - 0 Oviedo: Aarón, Nacho Vidal, Costas, Carmo (Calvo, min. 61), Rahim Alhassane, Dendoncker, Colombatto (Ilic, min. 82), Hassan (Reina, min. 82), Cazorla (Ejaria, min. 75), Viñas y Rondón (Fores, min. 75). Goles: 1-0: min. 16, Sorloth. 2-0: min. 26, Sorloth.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán). Amonestó a Carmo.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga, disputado en el estadio Metropolitano.

Un gran ambiente en el Metropolitano recibió a un conjunto colchonero que tenía ganas de pasar a la historia. También, día de reconocimientos con dos grandes homenajes para Koke, por cumplir 700 partidos oficiales como rojiblanco, y a Oblak que mostraba su sexto trofeo Zamora. Esto lo utilizó el equipo del Cholo como lanza a favor para marcar terreno desde el primer momento.

La afición activó a un Atlético que no tardó en responder en el campo. Asfixiaban los del Cholo al Oviedo con una gran presión en campo rival y cuando no se había llegado al minuto diez, tras un gran balón a la espalda de la defensa por parte de Lenglet, Sorloth tuvo la primera gran ocasión del partido, desbaratada por una buena parada de Aaron Escandell.

No dejó de pisar el pedal del acelerador un Atlético que seguía mordiendo. Volvió a perdonar el primero Sorloth tras un saque de esquina envenenado por parte de Griezmann. Pero, como dice el dicho español, a la tercera va la vencida. Trenzó una gran jugada colectiva el conjunto colchonero, que le llegó a Hancko en línea de fondo para ceder un regalo al delantero noruego, que con todo a placer no perdonó para adelantar a su equipo y plasmar un nuevo registro en la historia de la Liga.

Dormir el partido

Pero el Atlético todavía quería más. Seguía aturdido el Oviedo, que no conseguía igualar la intensidad con la que estaba jugando el conjunto del Cholo y lo terminó pagando muy caro. Hancko le sirvió otro gran balón a Sorloth, que con un punto de fortuna se llevó el rebote en el área para hacer su doblete. Con todo a favor, el conjunto colchonero bajó una marcha al partido para dominar a través de la pelota y dormir una primera mitad de matrícula.

Tras el paso por vestuarios, el Cholo no tardó en mover el banquillo para seguir dando descansos. Baena se quedó en la caseta y su lugar lo ocupó Giuliano Simeone. Al segundo acto salió mejor el Oviedo, que conseguía embotellar en el área al Atlético, pero con un ataque esteril que no ponía en peligro la portería de Oblak. No le gustaba lo que veía de su equipo al entrenador argentino, que volvió a agitar el árbol con Julián y Barrios para intentar darle otra cara al ataque colchonero, lejos del nivel de la primera mitad. El Atlético, en fin, se dedicó a jugar con el tiempo, en una fiesta iniciada y sentenciada en los primeros 45 minutos.