Duelo en la cumbre sin favorito claro

Coutinho no fuerza

El Barça llega al Wanda Metropolitano con la confianza que le da su buen bagaje de resultados ligueros en feudo rojiblanco en los últimos años y con la fortaleza mental que le concede su gran rendimiento en los partidos de nivel disputados esta temporada, pero no puede evitar la incertidumbre causada por la irregularidad actual. La derrota 3-4 ante el Betis hizo daño, además en el regreso tras su lesión de Messi, quien dos semanas después ya jugará sin miedo a caer para no lastimarse otra vez el brazo. El argentino, como Piqué o Ter Stegen, no ha ido con su selección y estará descansado. Azote habitual del Atlético, vive estos partidos con pasión.

Su presencia y la de Luis Suárez, en punta, está confirmada, pero el interrogante es si tendrán un acompañante en el tridente o si Ernesto Valverde aprovechará las circunstancias para recuperar un 4-4-2 con el que se siente más seguro. La lesión de Coutinho, que no forzará y no viajó, y el castigo a Dembélé, quien difícilmente será titular en un gran escenario tras la polémica, invitan a pensar que Arturo Vidal y hasta Sergi Roberto o Rafinha podrían entrar en la media del once junto a Busquets y Arthur. El brasileño, que viene de jugar los dos partidos completos con su selección, descansaría de no ser por la baja de Rakitic, lesionado y sancionado.

De momento, la noticia es el regreso de Dembélé a la convocatoria, mientras que Coutinho se queda fuera con Rakitic, Vermaelen y Denis Suárez, el único descarte por decisión técnica. El canteranos Carles Aleña se consolida entre los 18.