Celta y Rayo son de Europa

David Hernández Madrid Sábado, 24 de mayo 2025, 23:04 | Actualizado 23:41h.

Como dicen los antiguos, noche de transistores para vivir, sufrir y llorar de emoción, o de pena, como en el caso de Osasuna, una jornada histórica que permitió al Celta volver a la segunda competición continental ocho años después y al Rayo cruzar Europa por primera vez en su historia por méritos deportivos. Los franjirrojos jugaron la UEFA hace un cuarto de siglo pero fue por 'fair play' al ser el equipo menos tarjeteado de la categoría. El curso próximo, competirán en la Conference, torneo en el que el Betis luchará por el título el próximo miércoles ante el Chelsea.

Nervios, tensión e incertidumbre hasta el final para los tres candidatos. El conjunto de Claudio Girladez fue el único que cumplió con su obligación y ganó, aunque tuvo que remontar el Getafe merced a un postrero tanto de Iago Aspas, su eterno capitán. En Vallecas, en cambio, el gran equipo de Iñigo Pérez no pudo pasar del empate ante un Mallorca muy profesional, sujetado por su portero Greif, y tuvo que celebrarlo en diferido porque el duelo entre el Alavés y el equipo rojillo terminó un minutos más y si los de Vicente Moreno hubieran metido el 1-2, el Rayo se hubiera caído de Europa.

Como todo hacía indicar a priori, el premio a jugar Europa League la próxima campaña se lo llevó el Celta, mientras que el Rayo celebró la clasificación a Conference tras un empate sin goles que mantuvo la incertidumbre hasta el final. Osasuna tampoco pudo deshacer las tablas en Mendizorroza, por lo que se quedó fuera de Europa por la diferencia de goles con el equipo franjirrojo.

El Celta comenzó perdiendo ante un Getafe que quería celebrar el logro de la permanencia ante su afición, en algún caso aislado feliz por el descenso del vecino y rival Leganés, aunque en realidad el Coliseum parecía un pequeño Balaídos. Los gallegos que dependían de si mismos le dieron la vuelta al gol de Borja Mayoral. Tuvieron que ser Borja Iglesias y Aspas quienes devuelven a Europa al Celta ocho años después. El empate hubiera servido a los vigueses porque el Rayo no venció.

El último recuerdo en Vigo que hay de esta competición se remonta a 2017, cuando el Celta cayó en semifinales contra el Manchester United. El equipo celeste tuvo la oportunidad de alcanzar la final en un remate de Guidetti errado en el tiempo de descuento. El cuadro de Claudio Giráldez ha sido renovado con sangre nueva y buscará hacer un buen papel en Europa la temporada que viene.

Una franja atraviesa Europa

La única vez que el Rayo alcanzó la competición europea fue en la temporada 2000-2001, invitado gracias al invento del 'fair play' que ideó la UEFA. Cayeron los de la franja en los cuartos de final contra el histórico Alavés, a la postre subcampeón. En 2014, el Rayo logró la clasificación también, pero por problemas financieros no pudo participar. Finalmente, el año que viene en Vallecas volverá el fútbol continental.

El último equipo que tenía oportunidad de clasificarse era Osasuna, pero no supo aprovechar los errores ajenos. Raúl García logró igualar el gol de Carlos Vicente, pero no fue suficiente para obtener la clasificación. Los rojillos se quedaron a un gol de jugar en Europa. Lo hubieran hecho ya sin Vicente Moreno, quien pese a una notable temporada ya había anticipado que el año que viene no será el entrenador de los pamploneses.