Los árbitros se sienten desprotegidos, presionados y coaccionados

Perplejidad primero, malestar después e indignación al final. Así se resume el sentir entre aficionados, dirigentes de clubes y árbitros que prefieren no pronunciarse en público, pero se sienten solos, desprotegidos, presionados y coaccionados, tras conocer el escrito remitido por el Real Madrid a ... los máximos responsables de la Federación y del Consejo Superior de Deportes en el que denuncia que el sistema arbitral está «completamente viciado» y la competición «adulterada» y «manipulada» para perjudicar al club blanco.

Tampoco ha sentado bien entre los sectores de la España que no comulga con los postulados de Florentino Pérez la respuesta tibia ofrecida desde el organismo que preside Rafael Louzán, que, sin nombrar al Real Madrid, lamenta «el tono y la gravedad de las acusaciones», pero a la vez le viene a dar cierta razón y trata de tranquilizar al reconocer que la FEF está «inmersa en un proceso de modernización y mejora estructural del arbitraje, alineado con las mejores prácticas internacionales».

Se da la circunstancia de que Alejandro Muñiz Ruiz, el colegiado gallego enviado a la nevera y foco de las críticas por no expulsar al espanyolista Romero tras su alevosa entrada con los tacos al gemelo de Mbappé, es el mismo que dejó impune una patada o más bien rodillazo del brasileño Endrick hacia las partes nobles del uruguayo Mouriño, sin balón por medio, en el duelo entre los blancos y el Alavés del pasado septiembre que solo se quedó en la indignación de los babazorros.

Un derbi explosivo

Así las cosas, semana de derbi capital y máxima presión para el colegiado riojano César Soto Grado, el elegido por el Comité Técnico de Árbitros para el duelo del sábado en el Santiago Bernabéu con el liderato en juego. Complicado ponerse en su pellejo después de lo ocurrido en Cornellà y la reacción del Real Madrid, y más aún si se tiene en recuerda que en 2023, precisamente este juez dirigió un derbi copero que desató la ira de los colchoneros por la no expulsión de Ceballos y las duras entradas sobre Morata y Griezmann no castigadas.

Tal fue el enfado que Miguel Ángel Gil Marín emitió un comunicado al que se remiten ahora fuentes del club colchonero al entender que adquiere plena vigencia y que Soto Grado llega a Chamartín «presionado» y «coaccionado». «El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas (árbitros) que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. El sistema es así...», denunció hace dos años el CEO del Atlético.

Hace poco más de dos semanas, tras el polémico choque copero entre el Real Madrid y el Celta en el que los vigueses se quejaron de dos penaltis a favor no señalados, le preguntaron al Cholo Simeone por ese partido y su respuesta fue demoledora: «El partido no lo vi. Me comentaron episodios que hubo, pero como los hay desde hace 100 años. No sé qué les sorprende», ironizó. Si a todo este cóctel se le añaden los mecheros lanzados a Courtois en la primera vuelta por radicales del Frente Atlético, el derbi puede ser explosivo.