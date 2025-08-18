El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mbappé y Courtois se felicitan mutuamente durante el último entrenamiento del Real Madrid antes del duelo con Osasuna. EP
Jornada 1

Amanecer rojillo para el Real Madrid de Xabi Alonso

Los blancos inician su rearme al mando del tolosarra midiéndose a Osasuna en el duelo que cerrará la primera jornada de Liga

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:40

Tras un Mundial de Clubes que sirvió como apresurado tubo de ensayo y después de una exigua pretemporada, el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso echará a andar este martes recibiendo a Osasuna en el Santiago Bernabéu. El conjunto rojillo, que acumula once años sin ganar a los blancos en Liga y apenas ha conseguido rascar dos empates en sus quince últimas visitas a Chamartín, será la primera piedra de toque para un coloso que aspira a resurgir de sus cenizas en el descorche de un campeonato que pondrá a prueba la capacidad del preparador vasco para devolver la ilusión a una parroquia que acabó la temporada anterior desencantada.

El desplome que se llevó por delante a Carlo Ancelotti propició a su vez el retorno a la capital de España de un hombre que dejó una profundísima huella sobre el césped con aquellos quirúrgicos pases de 60 metros y que se ha labrado también una aclamada aunque todavía corta trayectoria en los banquillos. Forjó su leyenda en el Leverkusen y acabó con la tiranía del Bayern de Múnich en la Bundesliga. Suficiente para ganarse el billete de vuelta a la 'casa blanca'. Ahora le toca demostrar que merece ocupar uno de los asientos más cotizados. Osasuna será el primer escollo a superar por el tolosarra dentro de una carrera de fondo que el Real Madrid abre con esperanzas renovadas, aunque pagando aún facturas del pasado.

Cinco bajas tendrá Xabi Alonso a la hora de confeccionar su primer once liguero. No podrá contar con los lesionados Mendy, Camavinga, Bellingham y Endrick. Tampoco tendrá a su disposición a Rüdiger, quien cumplirá el último de los seis partidos de sanción que le impusieron por sus furibundas protestas durante la final de la Copa del Rey celebrada el 26 de abril en el sevillano Estadio de La Cartuja.

Sí estarán presentes, en cambio, los cuatro fichajes acometidos este verano para rearmar a una escuadra que persigue el trigésimo séptimo entorchado liguero de su historia. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras aterrizaron para reforzar una línea defensiva que se vio hecha añicos el pasado curso a causa de las lesiones e integrarán la retaguardia que Xabi Alonso conformará frente a Osasuna junto a Militao, uno de esos soldados recuperados para la causa cuya vuelta al frente en buen estado se perfila necesaria para que los blancos salgan victoriosos en los campos de batalla que se avecinan. A Franco Mastantuono, el último jinete que ha sumado a sus filas el Real Madrid, le han bastado cuatro entrenamientos para demostrar esa madurez que encandiló a Xabi Alonso ya en su primera toma de contacto, pero tendrá que ganarse los galones poco a poco y aguardará turno en el banquillo.

Así las cosas, y dado que a Xabi Alonso no le han traído el metrónomo que pretendía, la batuta en el centro del campo seguirá llevándola Arda Güler, al que se le presenta una oportunidad de oro. Brilló en el Mundial de Clubes y puede ser ese faro que tanto echa en falta el Real Madrid desde que Kroos bajó el periscopio. El turco tendrá como escuderos al infatigable Valverde y a Tchouaméni, empoderado también por Xabi Alonso.

Arriba todo apunta a que se mantendrá, al menos por el momento, ese tridente que ha marcado el tránsito del Real Madrid desde los tiempos de José Mourinho. La punta de lanza será Mbappé, del que se espera un nuevo paso adelante tras erigirse en máximo emblema del club y conquistar la Bota de Oro durante su primera temporada de blanco. El costado izquierdo será para Vinicius, figura bajo sospecha que, sin embargo, le tiene tomada la medida a Osasuna. La duda está en el flanco derecho, donde Brahim pugna con el alicaído Rodrygo.

Nueva vida para Osasuna

También han cambiado las cosas en Osasuna. El conjunto navarro vio cómo se le escapaba el sueño europeo por los pelos bajo el mandato de Vicente Moreno y entregó el nuevo proyecto a Alessio Lisci. El italiano, que hizo sus pinitos en el Levante, protagonizó una epopeya llevando al Mirandés hasta el 'playoff' de ascenso. El Oviedo privó a los burgaleses de estar en Primera, pero Lisci se ganó una nueva oportunidad en la máxima categoría.

El batallón navarro se ha visto reforzado con las llegadas de Rosier, lateral derecho procedente del Leganés que debe llenar el profundo vacío que ha dejado la marcha de Jesús Areso al Athletic, y de Víctor Muñoz, delantero incorporado desde el Castilla al que Ancelotti dio la alternativa con el Real Madrid y que Xabi Alonso se llevó al Mundial de Clubes. También ha regresado Iker Benito, extremo derecho criado en Tajonar que sobresalió el año pasado durante su cesión al Mirandés. Además de Areso, han salido en cambio Pablo Ibáñez, José Manuel Arnáiz, Rubén Peña, Unai García y Bryan Zaragoza.

Pero ni esa pérdida de fondo de armario, ni una pretemporada saldada con cinco tropiezos y una única victoria ni el calibre del Real Madrid arredran a Lisci, que se ve capaz de «hacer daño» a un rival que goleó a Osasuna la pasada campaña en el Bernabéu pero que salió picado del litigio que mantuvo con los rojillos en El Sadar el día del famoso «fuck you / fuck off» de Bellingham a Munuera Montero.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Brahim, Mbappé y Vinicius.

Osasuna: Sergio Herrera, Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Bretones, Torró, Moncayola, Moi Gómez, Aimar Oroz y Budimir.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Dazn.

