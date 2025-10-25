Dos goles de Oyarzabal alivian a la Real en un partido crucial

El conjunto txuri-urdin buscaba ayer su segunda victoria de la temporada para alcanzar el punto de inflexión que le sacase de puestos de descenso ... y le colocase en el camino correcto en un principio de curso con sensaciones muy negativas. La visita del Sevilla a Anoeta se concebía como una pequeña final si la Real quería levantar el vuelo y despejar algunas dudas en una trayectoria repleta de una productividad muy pobre. Tanta importancia tenía el encuentro de ayer que la plantilla de txuri-urdin dio la vuelta al estadio para agradecer el apoyo de su público en todo momento.

El tanto que inauguró el partido vino precedido de un penalti muy riguroso por mano del visitante Cardoso por manos después de venir cayendo presionado por un rival que el árbitro no dudó. Oyarzabal convirtió la pena máxima en gol con seguridad en el minuto 19. La reacción sevillista llegó con un remate de Gudelj tras una jugada de estrategia en un saque de esquina para batir a Remiro con un disparo desde fuera del área a la media hora. Tuvo que ser Oyarzabal quien remontase al aprovechar un error de la zaga andaluza y marcar con un zurdazo cruzado.

En los últimos minutos el Sevilla intentó recomponerse casi sin centrocampistas y trató de aprovechar la frescura y los desbordes de Alfon pero costaba mucho encontrar a un compañero en ataque.

La Real rubricó dos goles, supo sufrir y consiguió un triunfo más que necesario en un inicio de curso decepcionante. El Sevilla dominó pero prácticamente no creó ocasiones. El conjunto donostiarra se sitúa decimocuarto en la tabla, con nueve puntos, a la espera del resto de partidos de la décima jornada liguera.