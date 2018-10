Jornada 2 Un rival desconocido en la vuelta del Benito Villamarín a Europa El Dudelange, de la liga de Luxemburgo, visita a un Betis en claro ascenso que buscará hacer bueno el empate ante el Olympiacos JACOBO CASTRO Jueves, 4 octubre 2018, 08:00

La Europa League vuelve al Benito Villamarín más de cuatro años después con un partido muy distinto al último que vio. Atrás queda aquel derbi con el Sevilla que terminó 0-2 y que metió a los del Sánchez Pizjuán en la siguiente ronda de la Europa League tras superar en penaltis a los verdiblancos. El rival de este jueves no tendrá nada que ver. Será el Dudelange, de la liga de Luxemburgo. Un rival sin nombre, pero que en la primera jornada hizo sudar al Milan para llevarse los tres puntos de su estadio.

Desde un punto de vista estadístico, quizás el partido no tendría historia. El valor de la plantilla del Dudelange, según la web especializada 'trasnfermarkt' es de apenas 4 millones de euros, la del Betis 180; el gasto en fichajes del equipo luxemburgués en los últimos cinco años según el mismo portal es de 40.000 euros, el del Betis de 99 millones; la comparación de estadios asusta, ya que en el del Dudelange caben menos de 3.000 personas y en el Benito VIllamarín 60.700; y, por último, si una mira la procedencia de los fichajes, se acaba de convencer de las diferencias. Mientras que este último verano el Betis fichó a jugadores del Sporting de Lisboa o del PSG, el Dudelange incorporó futbolistas de los filiales del Leganés y del Werder Bremen.

Sin embargo, estas diferencias no juegan en el campo, y el Dudelange viene demostrando en la Europa League estar muy por encima de su bajo presupuesto. Ya en las fases previas destacó por su gran nivel, dejando por el camino a equipos como el Legia de Varsovia o el Cluj, que no hace tantos años disputaron la Champions, y en la primera jornada de la fase de grupos, en su encuentro contra el MIlan, no dio su brazo a torcer hasta el minuto 59, cuando Higuaín marcó el gol italiano. No le va tan bien en su liga, donde después de seis jornadas, marcha cuarto. Algo extraño, ya que se proclamó campeón en cuatro de las últimas cinco.

El Betis, a prolongar su buen momento

«Vamos a afrontar el partido con la máxima seriedad y exigencia» avisó Setién este miércoles en la previa, cuestionado sobre una posible relajación por parte del entorno verdiblanco ante la poca entidad del rival. Una seriedad y exigencia que habrá que ver en qué once traduce el cántabro, que después de mucho tiempo puede contar con todos sus efectivos para un encuentro donde los tres puntos se presumen vitales para hacer bueno el empate ante el Olympiacos de la primera jornada. En los últimos partidos, donde el equipo ha ido claramente para arriba, con dos victorias consecutivas, Setién ha venido demostrando con sus alineaciones dos ideas claras: la defensa de tres centrales es inamovible, y no hace falta jugar con un mediocentro defensivo. Y parece que el partido ante el Dudelange no será una excepción.

Aún así, existen varias dudas a la hora de poder decir que once sacará Setién este jueves. La primera en la portería. Tras apostar por Pau López en los primeros partidos de Liga y de Joel Robles en la Europa League, el cántabro sorprendió a todos metiendo al segundo en liga ante el Leganés, por lo que habrá que ver por cuál de los dos apuesta ante el Dudelange. En defensa, Feddal podría volver al centro de la zaga tras varios partidos lesionado, mientras que Tello se perfila como titular en alguno de los puestos de carrilero para ganar profundidad. Por delante, Guardado regresaría al once, mientras que la parte de arriba estaría reservada para Loren, que anotó ante el Leganés y el Girona y demostró haberse ganado el puesto.

En frente, el Dudelange, que llega sin su capitán, el meta Jonathan Joubert, lesionado de gravedad, y tras haber goleado por 6-1 al Pètange en su liga. En ese encuentro hizo un doblete Sanel Ibrahimovic, un bosnio que nada tiene que ver con Zlatan, pero que ha originado una reacción en las redes sociales del club bético, cuestionándose si este jugador tiene el mismo nivel que el del delantero de Los Ángeles Galaxy. Este jueves podrán comprobarlo en primera persona.

Alineaciones probables

Real Betis: Pau López; Tello, Bartra, Feddal, Sidnei, Júnior; Lo Celso, Guardado, Canales, Inui; Loren Morón.

Dudelange: Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Couturier, Stélvio, Kruska; Turpel, Sinani.

Árbitro: Andrew Dallas (Escocia).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario: 18.55 hora local.