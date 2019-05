Valverde, en el alambre

El tremendo batacazo sufrido por el Barcelona en Anfield tendrá consecuencias en el vestuario culé. Josep Maria Bartomeu, presidente de la entidad azulgrana, está dispuesto a cortar cabezas, y no se descarta que entre ellas aparezca la de Ernesto Valverde, con contrato en vigor hasta 2020. Se le achaca, entre otros asuntos, un mal planteamiento inicial frente al Liverpool, y una mala gestión de los recursos de su vestuario en un choque que se puso cuesta arriba demasiado pronto. Se estima que sabe manejar las piezas a la perfección en la Liga, pero cuando el reto es superior, mayúsculo, se queda sin soluciones. Por segundo año consecutivo, la formación blaugrana protagoniza un mayúsculo ridículo en la Champions League, esa competición que tienen entre ceja y ceja después de la gloriosa trayectoria de su eterno oponente en la máxima competición continental, el Real Madrid. Se buscan responsables, y se mira al banquillo y, por supuesto, a algunos futbolistas, como Coutinho, una caricatura de la 'estrella' que deslumbró en el equipo red, el que cortó la clasificación catalana para la final de Madrid. Ya lo dejó claro este miércoles el empresario barcelonés al término del encuentro: «La junta hará una profunda reflexión de lo que ha pasado aquí».

Esa reflexión, por supuesto, traerá consecuencias. No inmediatas, porque el Barcelona, tras recaudar el título de la Liga, quiere maquillar esta sonrojante decepción con la Copa del Rey. Pero en unas semanas las habrá. Y las miradas apuntan a Valverde, el entrenador que apaciguó el vestuario culé y supo reconducirlo. No puede resistir la entidad dos eliminaciones desquiciantes del torneo que todo grande ansía: tropezar dos veces en la misma piedra. Llegó el pasado curso a Roma con un resultado cómodo (4-1) y regresó con una espantosa eliminación (3-0). Un año después, le ocurre lo mismo, aunque quizá de una manera mucho más dolorosa, por esa diana, la cuarta, que le endosó el Liverpool en el minuto 77, con ese saque de esquina que no se puede encajar ni en un encuentro de solteros contra casados. Además, el conjunto de Klopp no contaba con Salah y Firmino, dos de sus piezas más determinantes. El 3-0 quedó sepultado por un 4-0.

«Lo más doloroso es que se repite lo de Roma», comentó Txingurri en su rueda de prensa en Anfield Road. Afirmó, al mismo tiempo, que no sabía que iba a pasar con su cargo, pero sí dejó claro que «el entrenador debe asumir su responsabilidad». No obstante, los jugadores, con Luis Suárez a la cabeza, descargaron culpas en un técnico que ha sabido entender los egos que conviven en la plantilla barcelonesa. «No entendería de ninguna manera que se señalara a Valverde. Los jugadores somos los que estábamos en el campo. Si su planteamiento era bueno en la ida, ahora también lo era. Al entrenador no hay que reprocharle. Lo que no podemos permitir de ninguna manera es que te marquen dos goles en un minuto», afirmó el delantero uruguayo.

Sin embargo, por mucho que el vestuario le respalde, parece que por la cabeza de Bartomeu pasa su destitución. El pasado ejercicio, después de la debacle de Roma, el presidente quería cesarle. No obstante, se produjo una reflexión y apostó por la contiuidad de un Valverde que renovó en febrero y tiene contrato hasta 2020 con opción a un año más. Sin embargo, la prensa catalana le cuestiona. Se considera que nadie puede resistir dos sopapos de tal alta envergadura, que es imposible sobrevivir en el banquillo del Barcelona después de caer de una manera tan espantosa. Se le reprochan errores de planteamiento, la alineación de Coutinho, cambiar a Vidal en un momento en el que el Liverpool iba a tumba abierta a por la cuarta diana...

Aunque también habrá cambios en la identidad de los futbolistas. No solo en el apartado de las salidas. Coutinho está casi fuera, por mucho que el presidente le confirmara hace unas semanas, y se replanteará qué hacer con otros jugadores; se habla de Rakitic, Umtiti... También se producirá una apuesta fuerte en el apartado de llegadas. No es lo mismo afrontar el curso 2019-20 con el triplete y la añorada 'orejona' que después de este fracaso. La opción Griezmann reaparece, por ejemplo. Pero primero, las consecuencias de la derrota. En tres semanas, se empezarán a visibilizar.