El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Junts pacta con el PSOE la obligación de que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán incluso fuera de Cataluña
Agentes de la Policía Nacional tratan de contener a aficionados del Olympique de Marsella a su llegada al estadio Santiago Bernabéu.
Agentes de la Policía Nacional tratan de contener a aficionados del Olympique de Marsella a su llegada al estadio Santiago Bernabéu. EFE

Tensión en Madrid: altercados entre ultras del Marsella y la policía antes del partido contra el Real Madrid

La previa del debut de Champions League en el Santiago Bernabéu se ve empañada por enfrentamientos violentos y un fuerte despliegue policial

Miguel G. Casallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29

Madrid vive una tarde de máxima tensión horas antes del debut del Real Madrid en la Champions League frente al Olympique de Marsella. En las inmediaciones del Santiago Bernabéu se han producido enfrentamientos entre los ultras franceses y las fuerzas de seguridad, lo que ha obligado a la Policía Nacional a realizar cargas en la calle Rafael Salgado y zonas aledañas al estadio.

El dispositivo preparado por la Delegación del Gobierno moviliza a 1.873 efectivos, entre agentes de la Policía Nacional, incluyendo las Unidades de Intervención Policial (UIP), la Brigada de Información y la Unidad de Caballería, Policía Municipal, Bomberos, SAMUR y personal sanitario. El partido ha sido catalogado como de alto riesgo por la presencia de cerca de 4.300 aficionados marselleses, de los cuales 900 son considerados ultras y están fichados como elementos violentos en Europa.

Los radicales han sido escoltados desde la Avenida de Brasil hasta el estadio mediante la técnica del «embolsamiento» para evitar que se dispersaran por la ciudad. En los accesos, los agentes han realizado cacheos exhaustivos, incluso revisando calcetines y pertenencias, con el objetivo de requisar armas blancas, bengalas u objetos de apología ultra.

A pesar de las medidas, durante el trayecto y en los alrededores del Bernabéu se han registrado incidentes en el transporte público y enfrentamientos con la policía. La rápida actuación de los cuerpos de seguridad ha permitido contener los disturbios y mantener la situación bajo vigilancia.

Fuentes policiales aseguran que, si se permite trabajar con normalidad, el operativo es capaz de neutralizar cualquier altercado grave. No obstante, el clima previo al encuentro permanece enrarecido y bajo máxima tensión, a la espera de que los miles de aficionados accedan al estadio para el comienzo del choque europeo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  5. 5

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  6. 6 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España
  10. 10 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tensión en Madrid: altercados entre ultras del Marsella y la policía antes del partido contra el Real Madrid