El Borussia Dortmund cumple el expediente

El Borussia Dortmund ya está en los octavos de final de la Liga de Campeones. El conjunto alemán, en tierra de nadie en una Bundesliga por la que transita actualmente en el puesto undécimo de la tabla, muy lejos de sus objetivos iniciales, compensa su decepción en la competición nacional con un billete entre los 16 mejores equipos de Europa que labró en gran parte en el duelo de ida ante el Sporting de Portugal, con el 0-3 de la ida en el José Alvalade.

La contundente ventaja 'borussier' con la que llegada la eliminatoria al Westfalenstadion convirtió el duelo de vuelta en un combate nulo, sin goles ni tampoco demasiada emoción. El líder de la liga portuguesa fue incapaz de rebelarse ante un destino condicionado por el primer asalto e incluso fue claramente inferior. De hecho pudo caer de nuevo si el máximo goleador de la Champions, Serhou Guirassy, no hubiera fallado un penalti, desaprovechando así la ocasión de ampliar su renta como mejor realizador del torneo, y si un testarazo de Emre Can a la red no lo hubiera invalidado el fuera de juego previo del centrocampista germano de origen turco.

El actual subcampeón de Europa sigue adelante en el torneo más prestigioso pese a los problemas deportivos de una temporada gris, que se cobró la continuidad de Nuri Sahin en el banquillo y propició la llegada de Niko Kovac, con el interino Mike Tullberg de por medio. Como el sorprendente Brujas, sus posibles rivales en octavos son el Aston Villa de Unai Emery o el Lille.

