Rakitic: «Sabemos que no han sido nuestros mejores partidos» COLPISA Martes, 2 octubre 2018, 19:40

Ivan Rakitic habló claro antes de medirse al Tottenham en la segunda jornada del Grupo B de la Liga de Campeones. «Sabemos que no han sido nuestros mejores partidos. Tampoco vamos a tirar a la basura lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que mejorar, y mucho, y ser autocrítico. Mañana nos espera un gran partido, un gran equipo, y lo que hemos hecho hasta ahora nos ha traído muy buenos resultados», señaló el croata tras los tres tropiezos ligueros que encadena el Barça -el empate ante el Girona, la derrota frente al Leganés y las tablas firmadas contra el Athletic-.

«Faltan muchas más cosas, no sólo actitud», consideró el centrocampista, que incidió en la necesidad de mantenerse juntos también en las adversidades. «Es importante que lo que hacemos lo hagamos juntos. Debemos ser un bloque fuerte, tanto en ataque como en defensa. Más que el dibujo es que los movimientos vayan como una máquina que tiene que funcionar bien. Tenemos que mejorar pero estamos tranquilos y con mucha confianza. Nadie nos ha regalado nada, igual lo haremos en el futuro», apuntó en Wembley.

El gran templo inglés del fútbol dará al cuadro que entrena Ernesto Valverde una ocasión de redimirse. «Lo más bonito es que cada tres o cuatro días tienes una nueva oportunidad. Hacemos autocrítica y hacerlo cada vez mejor. Tenemos muchas ganas de hacer un gran partido mañana. Sabemos qué significa jugar un partido en Wembley. Dos partidos malos no nos cambiarán, aún nos pican más. Ojalá sea ya la hora del partido», indicó Rakitic, que advirtió que la fase de grupos de la Champions «son seis partidos y no hay tiempo de recuperar».

Pese a lo grandioso del escenario, que trae buenos recuerdos al Barcelona, Rakitic no otorga un carácter distinto al duelo del miércoles. «Todos los partidos son importantes para nosotros. Si pudiéramos volver a Butarque para darle la vuelta lo haríamos ahora mismo. Sabemos que Wembley le ha dado cosas especiales al Barça durante su historia. Mañana iremos al cien por cien para ganar ese partido», comentó el centrocampista, que resaltó que tienen «mucho respeto por el Tottenham» y que deseó que Hugo Lloris, ante el que perdió la final del Mundial de Rusia y que regresa a la portería de los 'spurs', «no tengo su mejor día».

Lanzó, por último, un mensaje de fidelidad al Barcelona. «Me he quedado aquí porque siento el escudo, la gente. Es lo más grande que hay. El presidente me conoce bien, no estoy esperando nada, no hay presión ninguna y me conocen muy bien. Disfruto cada día y es lo más bonito que hay. Tengo ganas de jugar y ganar el máximo de títulos con el Barça», subrayó.