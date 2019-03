Octavos I Vuelta Un United en cuadro busca el imposible en París Los de Solskjaer, que tienen una decena de bajas, visitan a un PSG que roza los cuartos tras el 0-2 en Old Trafford JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Miércoles, 6 marzo 2019, 07:18

El Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer se enfrenta a una misión prácticamente imposible en el Parque de los Príncipes de París, con una convocatoria de circunstancias por la decena de bajas con las que cuenta actualmente y tras la victoria por 0-2 de un París Saint-Germain superior en Old Trafford. Los 'Diablos Rojos', que siguen con su buena racha en la Premier League, donde acumulan diez victorias y dos empates en doce encuentros con el noruego al mando, se toparon con la cruda realidad en la competición continental, impotentes ante el poderío del campeón francés en el centro del campo, el vértigo de un Di María enfervorecido ante la hostilidad del público inglés y la capacidad goleadora de un Mbappé que suma siete tantos en nueve partidos de eliminatoria en Champions.

Con estas tres fortalezas pretende el faraónico proyecto del magnate catarí Nasser Al-Khealifi dar un paso más en busca de esa ansiada Champions que sigue resistiéndose en la capital gala, toda vez que Neymar y Cavani siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Las bajas del brasileño y el uruguayo no supusieron problema alguno para el equipo de Thomas Tuchel en territorio inglés pese a que la tendencia de ambos equipos desde el sorteo de octavos parecía indicar más igualdad de la que finalmente se plasmó en el 'Teatro de los Sueños', por lo que el técnico alemán optará probablemente por el mismo once de la ida. «No es bueno jugar con miedo pero tampoco es bueno jugar con demasiada confianza. Hay futbolistas que jugaron en Barcelona, que tienen esta experiencia. Ganar o perder, así es el deporte, es absolutamente normal. El reto es estar calmados y concentrados en nuestro objetivo», señaló el entrenador del club galo antes del partido.

Mientras, en el United Solskjaer sigue dándole vueltas a la cabeza en busca de una fórmula que le permita formar un once de garantías a pesar de las diez bajas con las que viajó a París. Paul Pogba, sancionado tras su expulsión en la ida, y los lesionados Alexis Sánchez, Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera, Nemanja Matic, Antonio Valencia, Phil Jones y Matteo Darmian no serán de la partida. Una auténtica plaga de problemas físicos que afecta a la mitad de los catorce futbolistas que jugaron ante el PSG en Old Trafford y que deriva de la exigencia a la que el equipo inglés está sometido en la competición doméstica en su remontada hacia las posiciones que dan acceso a la Champions. Con semejante panorama, Solskjaer ha tenido que tirar de hasta tres canteranos para completar su convocatoria -Tahith Chong, Angel Gomes y James Garner- y recurrirá previsiblemente a Fred, Scott McTominay y Andreas Pereira para remodelar totalmente su centro del campo, con Marcus Rashford como único atacante que repite y Diogo Dalot y Romelu Lukaku completando el tridente ofensivo de un United que lejos de su otrora grandeza en Europa, se encomienda a un milagro para alcanzar los cuartos de final de la Champions por primera vez en el último lustro.

- Alineaciones probables:

París Saint-Germain: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Draxler, Alves, Mbappé y Di María.

Manchester United: De Gea, Young, Bailly, Lindelöf, Shaw, Fred, McTominay, Andreas Pereira, Dalot, Lukaku y Rashford.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia).

Hora y TV: 21:00h. Parque de los Príncipes.

TV: Movistar Liga de Campeones.