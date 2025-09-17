Polémica en el Bernabéu con banderas de Palestina en la basura: «Estas no pasan» Un millar de ultras del Marsella se enfrentaron a la Policía en las afueras del estadio y la seguridad privada del Real Madrid se empleó a fondo en los cacheos

El estreno victorioso ayer del Real Madrid en la Champions League quedó empañado por lo que sucedió en las afueras del estadio unas horas antes del partido. En la avenida Concha Espina, la seguridad privada del club, en colaboración con la Policía Nacional, había organizado el acceso de los más de 4.000 aficionados franceses que habían llegado a la capital. Los hinchas debían esperar una cola de unos cien metros para ser cacheados y subir al cuarto anfiteatro, donde se ubicaba su localidad. Pero en esa tensa espera se desató la locura, pese a los más de dos mil efectivos desplegados.

Entre los cuatro mil hinchas marselleses se encontraban mil que eran considerados radicales. Ultras. Estos perdieron la paciencia al ver que el reloj corría y aún seguían fuera del estadio. Empezaron a alterar los ánimos del resto de aficionados y la Policía decidió cargar contra ellos. Se vivieron importantes momentos de tensión, tal y como quedó reflejado en las imágenes que se distribuyeron en las redes sociales.

Lo que retrasó la entrada de los hinchas franceses fueron los cacheos que se llevaban a cabo en la puerta al estadio. Los miembros de seguridad del club se emplearon a fondo. Revisaron carteras, bolsillos, paquetes de tabaco... e incluso banderas. Solo permitieron la entrada de distintivos del Olympique de Marsella. Nada de simbología ajena que pueda tener una connotación política.

Las cámaras del diario 'Marca' captaron como varios miembros de seguridad del club madridista exigieron a un aficionado del Marsella quitarse la bandera de Palestina, que llevaba atada a la cintura, para entrar al estadio. El aficionado, a pesar de sus protestas, no tuvo más remedio que hacer caso y arrojar la bandera al contenedor de basura ubicado para almacenar los objetos requisados en los cacheos.

Las críticas al Real Madrid no tardaron en llegar. Numerosos activistas propalestinos atacaron al conjunto blanco por emplearse a fondo en los cacheos y pusieron de ejemplo lo ocurrido en San Mamés horas antes, donde se desplegó una enorme pancarta con los colores de la bandera de Palestina en el fondo norte. «Esto es pura discriminación. Me gustaría recordar al club que hay una peña oficial del Real Madrid en Gaza, o lo que queda de ella», protestó una periodista hispano-marroquí en su perfil de la red social 'X'.

El motivo por el que supuestamente la seguridad del club retiró anoche las banderas de Palestina está en el artículo 6 de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, del año 2007. En este apartado se habla de la prohibición de «Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo, la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales».

Según desvela 'Marca', la seguridad del club de Chamartín maneja una circular en la que se indica que «en el interior del recinto deportivo podrán exhibirse expresiones de apoyo al Club en el ámbito deportivo, sin que sea lugar para pancartas o elementos análogos o similares de carácter comercial, político, social, religioso o reivindicativo en cualquier sentido, ajenos al deporte».

Los aficionados marselleses denunciaron a las cámaras del citado medio que en los cacheos se repitió constantemente que «la bandera de Palestina no pasa». Además de la entrada para el partido, los hinchas franceses debían aportar el pasaporte o su documento nacional.