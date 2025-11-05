Javier Varela Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37 | Actualizado 20:57h. Comenta Compartir

Pifia del Villarreal ante el Pafos. El Submarino naufragó en tierras chipriotas en un partido en el que contaba sumar la primera victoria de esta Champions y del que se fue de vacío tras un choque muy pobre e indigno del tercer clasificado de la Liga. Una flojísima primera parte y un gol a balón parado del Pafos en la primera jugada de la segunda condenaron al conjunto amarillo, que se mostró incapaz ante una de las cenicientas de esta Liga de Campeones. Los de Marcelino llegan al ecuador de la fase liga, con un punto de doce posibles.

El partido comenzó frenético. Un disparo de Quina que se marchó por encima de la portería de Júnior y una doble ocasión del Villarreal de Mikautadze y Pépé. El georgiano falló de manera incomprensible en el área pequeña una dejada de Moleiro y el francés se topó con el portero en un claro mano a mano. Y entonces, fundido a negro. El partido pasó a tener un ritmo lento, lentísimo, en el que los futbolistas se limitaban a dar pases horizontales y sin apenas profundidad. El Villarreal se contagió del ritmo chipriota, que equilibró el choque hasta convertirlo en lo más parecido a un suplicio.

El Pafos acumulaba hombres en su campo, mientras que el Villarreal no encontraba hueco por el buen hacer chipriota y su mala praxis en la búsqueda de huecos en ataque. Y eso que Marcelino había apostado por su a priori dupla titular: Mikautadze y Ayoze. El ritmo trotón del partido solo se podía cambiar desde la sala de máquinas del Submarino y Parejo y Gueye no le daban la velocidad necesaria al juego. Los números al descanso, con un único remate a puerta y ningún saque de esquina, daban una pista del poco fútbol que se había visto en el césped del Limasol Stadium.

Pafos Michael, Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema (Pileas, m. 72), Sunjic, Goldar, Pepe (Anderson, m. 78), Orsic (Jajá, m. 78), Dragomir y Quina (Langa, m. 87). 1 - 0 Villarreal Júnior, Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona (Pedraza, m. 63), Gueye, Parejo (Comesaña, m. 63), Pepe, Moleiro (Solomon, m. 56), Ayoze (Geard Moreno, m. 63) y Mikaudatze (Oluwaseyi, m. 56). Gol: 1-0: m. 46, Luckassen.

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania). Amonestó a Luckassen, Renato Veiga, Marcelino y Gueye.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, disputado en Limasol Stadium.

No pudo empezar de peor manera la segunda parte. Un saque de esquina botado por Sema terminó en el fondo de la portería del Villarreal previo remate de cabeza de Luckassen. Un error garrafal en la marca que permitió al futbolista del Pafos rematar a placer a medio metro de la portería. Si el Villarreal no encontraba huecos con el empate, teniendo el marcador en contra se antojaba que el resto de minutos iba a ser una búsqueda de cómo hincarle el diente al hueso chipriota. Marcelino buscó soluciones desde el banco y con media hora por delante agotó los cambios moviendo piezas en las líneas de creación.

Y las encontró. En actitud, en velocidad, en juego y en ocasiones. Oluwaseyi tuvo el empate con un buen remate de cabeza pero Michael detuvo con seguridad y poco después Pépé, tras una gran maniobra, mandó el balón pegado al palo. Parecía cuestión de tiempo que el Submarino encontrara premio. Los minutos pasaban demasiado rápido para ambos equipos. Para el Pafos, que aguantaba con orden y compromiso, y para el Villarreal, que se desesperaba incapaz de sacar algo positivo. La Champions se complica para el Submarino, que solo suma un punto tras cuatro jornadas.

