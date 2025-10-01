El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fede Valverde, realizando ejercicios de calentamiento con el Real Madrid. EP
Análisis

El método Xabi Alonso ya deja caras largas

Valverde y Vinicius visibilizan su descontento al ver amenazada la zona de confort que tenían con Ancelotti

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:01

Cuando Xabi Alonso aterrizó en el Real Madrid se disparó la ilusión dentro de un vestuario que había mostrado grietas en el crepúsculo de la ... era Ancelotti. Llegaba un técnico moderno, con un libreto camaleónico, un carisma a prueba de bombas y la condición de leyenda. Su figura parecía encajar como un guante dentro de las necesidades de un equipo que precisaba un electroshock para volver a la senda del éxito. Sin embargo, como ocurre con tantas cosas en la vida, no siempre es fácil adaptarse a un nuevo escenario y el método del estratega vasco ya empieza a dejar caras largas por parte de algunos de sus pupilos con mayor jerarquía, como quedó puesto de manifiesto el martes en Almaty.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  4. 4

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  5. 5

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  6. 6

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  7. 7 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  10. 10

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El método Xabi Alonso ya deja caras largas

El método Xabi Alonso ya deja caras largas